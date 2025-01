„Sing meinen Song“ 2025: Start und Sendetermine - Was ist zum Tauschkonzert bekannt?

Seit 2014 bringt „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ sieben vollkommen unterschiedliche Musiker in der beeindruckenden Kulisse Südafrikas zusammen. In einer Villa nahe Kapstadt verbringen sie gemeinsam Zeit, um ihre Songs zu tauschen und neu zu interpretieren. Wir verraten Ihnen hier alles, was wir rund um die Show herausbekommen haben.

„Sing meinen Song“ 2025: Start

Der Starttermin ist noch ein Rätsel, allerdings lassen sich anhand vergangener Staffeln Anhaltspunkte für den Beginn der neuen Staffel sammeln. 2023 und 2024 starteten die Staffeln 9 und 10 jeweils Ende April. Gut möglich, dass Vox dem Veröffentlichungsrhythmus treu bleibt und auch die neuen Folgen zu dieser Zeit veröffentlicht. Sobald wir mehr wissen, informieren wir Sie hier.

„Sing meinen Song“ 2025: Sendetermine von Staffel 11

Mit den Sendeterminen ist es wie mit dem Start-Termin – zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wir müssen also warten, bis der Sender sich äußert. Als Anhaltspunkt dienen erneut die Eckdaten von Staffel 11: Folge 1 erschien am 23. April 2024, das Finale flimmerte am 11. Juli 2024 über die Monitore. Im übernächsten Abschnitt können Sie die letztjährigen Tauschgeschäfte der Künstler noch einmal nachlesen.

Und vielleicht tröstet Sie ja auch diese frohe Botschaft des Senders: Alle Folgen von „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ sind bis zu sieben Tage nach der linearen TV-Übertragung der jeweils letzten Folge kostenlos auf RTL+ abrufbar. Ab Folge 2 sind die Sendungen bereits sieben Tage vor Ausstrahlung und zwei Jahre lang nach Ende der Staffel verfügbar, versprach Vox vergangenes Jahr. Wir lehnen uns hoffentlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir davon ausgehen, dass das auch 2025 so bleibt.

Was passierte vergangenes Jahr in Staffel 11 von „Sing meinen Song“?

2024 gab es diese Tauschkonzerte und Neu-Interpretationen:

Folge 1: Eva Briegel/JULI (23. April 2024)

Johannes Oerding: Perfekte Welle

Joy Denalane: Dieses Leben

Eko Fresh: In unseren Händen

Eva Briegel/JULI: Vier Wände

Emilio: Wir beide

Tim Bendzko: Geile Zeit

Sammy Amara: Fette wilde Jahre

Folge 2: Tim Bendzko (30. April 2024)

Joy Denalane: Hoch

Eko Fresh: Keine Maschine

Sammy Amara: Ohne zurückzusehen

Emilio: Nur noch kurz die Welt retten

Tim Bendzko: Komm schon

Eva Briegel: Trag dich

Johannes Oerding: Wenn Worte meine Sprache wären

Folge 3: Sammy Amara/BROILERS (7. Mai 2024)

Tim Bendzko: Nicht alles endet irgendwann

Emilio: Verdammte Stille

Eva Briegel: Nach Hause kommen / Zurück zu mir

Eko Fresh: Die Beste aller Zeiten

Sammy Amara: Rede von Reue

Johannes Oerding: Ihr da oben

Joy Denalane: Ist da jemand?

Folge 4: SPECIAL/Peter Maffay (14. Mai 2025)

Johannes Oerding: Über sieben Brücken musst du geh’n

Joy Denalane: So bist du

Tim Bendzko: Tiefer

Peter Maffay: Samstag Abend in uns’rer Straße

Emilio: Nessaja

Johannes Oerding: Wenn wir uns wiedersehen

Eko Fresh: Schwarze Linien

Eva Briegel: Ich fühl wie du

Sammy Amara: Wann immer

Peter Maffay: Blinde Passagiere

Folge 5: Emilio (21. Mai 2024)

Johannes Oerding: Ausmacht

Eva Briegel: Touché

Joy Denalane: Roter Sand

Tim Bendzko: Feuer

Emilio: Strawberry Eyes

Sammy Amara: Winter

Eko Fresh: Bisschen allein

Folge 6: Eko Fresh (28. Mai 2024)

Sammy Amara: Das wird schon

Eva Briegel: Geh raus

Tim Bendzko: Stärker als Gewalt

Emilio: 1994

Eko Fresh: Alte Bänder

Joy Denalane: Du bist anders

Johannes Oerding: Was ist mit der Welt passiert

Folge 7: Joy Denalane (4. Juni 2024)

Sammy Amara: Put in work

Johannes Oerding : Mit Dir

Eva Briegel : Zwischen den Zeilen

Eko Fresh: Niemand

Joy Denalane (mit Max Herre): Bisschen mehr als Freundschaft

Tim Bendzko: Zuhause

Emilio: Be here in the morning

Folge 8: Duette (11. Juni 2024)

Tim Bendzko & Joy Denalane: Hoch

Johannes Oerding & Eko Fresh: Was ist mit der Welt passiert?

Sammy Amara & Eva Briegel: Fette wilde Jahre

Eva Briegel & Johannes Oerding: Perfekte Welle

Eko Fresh & Emilio: Bisschen allein

Tim Bendzko & Emilio: Feuer

Eva Briegel & Joy Denalane : Zwischen den Zeilen

Tim Bendzko & Sammy Amara : Nicht alles endet irgendwann

„Sing meinen Song“: 2014 ging es los

Im April 2014 feierte bei VOX eine außergewöhnliche Musikshow Premiere: Xavier Naidoo lud erstmals Künstlerinnen und Künstler zu „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ nach Südafrika ein. Mit dabei waren prominente Namen aus unterschiedlichen Musikrichtungen, darunter Sarah Connor, Andreas Gabalier, Sasha, Roger Cicero, Sandra Nasic von den „Guano Apes“ und Gregor Meyle. Sie reisten mit ihren größten Hits und einer gehörigen Portion Vorfreude in eine luxuriöse Villa unweit von Kapstadt, um ein musikalisches Experiment der besonderen Art zu wagen.

Das Konzept der Show setzt auf Kreativität und Emotion: Jede Folge widmet sich den Songs eines Teilnehmers, die von den anderen in völlig neuen Versionen interpretiert werden. Dabei entstehen einzigartige Neuinterpretationen, die die Originale in einem anderen Licht erscheinen lassen. Vor der beeindruckenden Kulisse des Kaps der Guten Hoffnung entwickelte sich eine ganz besondere Atmosphäre, geprägt von persönlichen Geschichten, tiefen Gefühlen und musikalischer Leidenschaft. Die Künstler schufen nicht nur neue musikalische Highlights, sondern gewährten den Zuschauern auch private Einblicke in ihre Leben und ihre Liebe zur Musik.

„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ begeisterte auf Anhieb ein breites Publikum und erreichte im Schnitt über zwei Millionen Zuschauer pro Folge. Die Show wurde für ihren Erfolg mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung“ ausgezeichnet und 2015 für den renommierten Grimme-Preis nominiert. Einige der neu interpretierten Songs wurden zu echten Chartstürmern, darunter Xavier Naidoos emotionale Version von Andreas Gabaliers „Amoi seg’ ma uns wieder“ und Sarah Connors Neuinterpretation von „Zuckerpuppen“.