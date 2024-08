Sommer-Dschungelcamp: Giulia Siegel lästert nach Rauswurf über Star - „Spielt komplett fürs Image“

Das „Showdown der Dschungel-Legenden“ ist im vollen Gang: Zum 20-jährigen Jubiläum der Sendung „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ zeigt RTL im Sommer 2024 ein Special mit einem Aufgebot der größten Dschungel-Promis, die bisher bei dem Format teilgenommen haben. Ehemaliger Fußballer Thorsten Legat, Reality-TV-Veteranin Kader Loth, Schauspieler Eric Stehfest und zehn weitere Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in einem südamerikanischen Nationalpark in klassischen Dschungelprüfungen um den Titel. Giulia Siegel ist in Folge 11 ausgeschieden und belegt den 10. Platz. Sie wurde mit sieben von acht Stimmen rausgewählt. Wie es dazu kam und gegen wen Siegel danach Vorwürfe erhebt, erfahren Sie hier.

Übrigens: An Tag elf im Sommer-Dschungel sind noch weitere Highlights passiert und Gigi Birofio schlägt sich nicht zum ersten Mal tapfer bei Dschungelprüfungen.

Sommer-Dschungelcamp: Warum ist Giulia raus?

An Tag zehn im Sommer-Dschungel fand eine allseits gefürchtete Challenge statt. Bei „Das Stafgericht“ hat sich der Sender wieder ekelige Essens-Herausforderungen ausgedacht: Unter anderem gab es Vogelspinne in Aspik, Kudu-Hirn und Kuh-Urin. Giulia Siegel wurde ein Spießbockherz vorgesetzt, das sie in einer vorgegebenen Zeit vollständig essen sollte. Die DJ, Moderatorin und Tochter von Produzent Ralph Siegel, gab allerdings auf. „Ich kriegs nicht runter“, äußerte sich Siegel in der zehnten Folge der RTL-Sendung.

Weil Siegel die Challenge nicht gewann, standen sie und Mitstreiter Gigi zur Auswahl, von den anderen Dschungelcamp-Bewohner aus der Show gewählt zu werden. Giulia erhielt dabei sieben von acht Stimmen und musste die Sendung bereits nach wenigen Folgen verlassen.

Sommer-Dschungelcamp: Über wen lästert Giulia nach ihrem Rauswurf?

Den Rauswurf führt Siegel auf manche ihrer Mitstreiter zurück, die sie RTL gegenüber im Nachhinein als „Löwenrudel“ bezeichnet. In einem Statement sagt sie: „Wenn so viele Leute auf einen einbrüllen, anschreien und du bist schlecht und du bist ein böser Mensch, da kommt man auch gar nicht dazu, sich selbst zu hinterfragen: Was habe ich jetzt falsch gemacht.“

Vor allem zwei andere Dschungel-Teilnehmer nennt Siegel nochmal explizit: „Thorsten macht immer so den Beschützer und am Ende hat er mich sehr, sehr beleidigt, tief verletzt auch“, sagt Siegel im Video. Legat sei „zu sehr mit Ellenbogen“, „verbittert“ und „zu ehrgeizig in diesen Kampf“ gegangen. Die zweite Person, die Siegel hervorhebt, ist die ehemalige „Germany‘s Next Top Model“-Kandidatin Sarah Knappig: „Aus meiner Sicht spielt sie komplett fürs Image“, sagt Siegel zu RTL: „Aber in kleinen Punkten kam die echte Sarah wieder raus mit Gehässigkeiten. Also Sarah ist für mich drinnen die einzige, die wirklich falsch spielt.“

Was sie besonders an ihrem Ausscheiden gestört habe, erklärt Siegel, sei die Tatsache, dass sie wirklich dort bleiben und kämpfen wollte: „Ich hätte auch sofort mit jemandem getauscht, weil viele wollen raus. Ich wollte nicht raus, ich musste raus.”