„Dschungelcamp-Allstars“ 2024 gestern am 22. August: Wer ist raus?

Im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 geht es hoch her. Es handelt sich um die sogenannte „Allstars“-Staffel, in der anlässlich des 20. Jubiläums des Formats 13 Dschungel-Legenden um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro kämpfen. Dementsprechend waren alle Kandidaten bereits in anderen Staffeln dabei und wissen, wie es im Dschungel läuft. Anders als beim normalen „Dschungelcamp“ werden die einzelnen Folgen nicht live ausgestrahlt, sondern schon vorab aufgezeichnet. Aus diesem Grund entscheiden auch nicht die Zuschauer per Voting darüber, welche Stars weiterkommen und welche nicht - diese Entscheidung obliegt stattdessen den Teilnehmern selbst. Schauplatz des Geschehens ist außerdem nicht Australien, sondern Südafrika. Als Moderatoren-Duo fungieren wie bei den regulären Staffeln Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Am gestrigen Donnerstag lief die siebte Folge des „Sommer-Dschungelcamps“ im TV. Rausgewählt wurde niemand, eine Dschungel-Legende entschied sich jedoch dafür, das Camp freiwillig zu verlassen. Wer ist raus beim „Allstars-Dschungelcamp“ 2024 nach Folge 7 gestern am 22. August 2024? Welche Kandidaten sind weiterhin mit dabei? Alle Infos gibt es hier.

"Sommer-Dschungelcamp" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 22. August?

Wie bereits erwähnt, wurde in Folge 7 keine Dschungel-Legende von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Kandidatin Hanka Rackwitz entschied sich allerdings dafür, das Camp freiwillig zu verlassen - für ihre Mitstreiter kam der Satz „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ aus ihrem Mund etwas überraschend. Die 55-Jährige selbst begründete ihren Exit damit, dass ihr „alles zu viel“ geworden sei und bezeichnete diesen Schritt außerdem als „mutigste Entscheidung ihres Lebens“.

Teilnehmerin Sarah Knappik versuchte noch, Hanka zum Bleiben zu bewegen und schlug vor, sie raus zu wählen - damit sorgte sie aber nur dafür, dass sich Letztere in ihrem Entschluss bestärkt fühlte. Tatsächlich hatte Sarah bei ihrem Vorschlag aber eigentlich etwas Gutes im Sinn: Sie hätte Hanka das Geld für ihre Teilnahme sehr gegönnt. Es ist allgemein bekannt, dass mit einem freiwilligen Ausstieg eine Kürzung der Gage einhergeht.

Hanka Rackwitz, die zuvor im Dschungel unter anderem mit Thorsten Legat, Georgina Fleur und Elena Miras aneinandergeraten war, blieb also bei ihrer Entscheidung und kehrte dem südafrikanischen Regenwald freiwillig den Rücken.

"Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Wer ist raus?

Bislang haben erst zwei Kandidaten das „Sommer-Dschungelcamp“ verlassen. Hier sehen Sie die bereits ausgeschiedenen Teilnehmer im Überblick:

David Ortega (raus in Folge 2)

Hanka Rackwitz (raus in Folge 7, freiwillig)

Welche Kandidaten sind beim „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 weiter dabei?

Folgende Dschungel-Legenden kämpfen weiterhin in Südafrika um den Sieg:

Danni Büchner

Elena Miras

Sarah Knappik

Thorsten Legat

Kader Loth

Gigi Birofio

Giulia Siegel

Mola Adebisi

Winfried Glatzeder

Eric Stehfest

Georgina Fleur

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Folge 7 in der Wiederholung sehen

Seit dem 16. August überträgt RTL das „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 täglich zur Primetime ab 20.15 Uhr. Auf RTL+ begann die Staffel bereits etwas früher, nämlich am 15. August. Die einzelnen Folgen können dort schon einen Tag vor der TV-Übertragung abgerufen werden. Auch nach der Ausstrahlung im linearen Fernsehen können Sie die Episoden auf RTL+ in der Wiederholung sehen. Im TV werden die Folgen hingegen nicht noch einmal gezeigt.

Wann läuft die nächste Folge vom „Sommer-Dschungelcamp“ 2024?

Den Sendeterminen vom „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 zufolge umfasst die aktuelle Staffel insgesamt 17 Folgen. Das Finale findet demnach am 1. September statt. Folge 8 wird im TV erst am 23. August 2024 um 20.15 Uhr auf RTL übertragen, während auf RTL+ bereits Folge 9 am selben Abend gezeigt wird.