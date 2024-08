Sommer-Dschungelcamp 2024 gestern am 16. August 2024: Wer ist raus?

Im Sommer-Dschungelcamp 2024 werden bereits die ersten Entscheidungen getroffen. Es handelt sich um die sogenannte „Allstars“-Staffel, in der anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Formats dreizehn Dschungel-Legenden um den Sieg kämpfen. Alle Kandidaten waren dementsprechend schon in anderen Staffeln dabei und wissen, wie es im Dschungel läuft. Anders als beim normalen Dschungelcamp werden die einzelnen Folgen jedoch nicht live ausgestrahlt, sondern schon vorher aufgezeichnet. Aus diesem Grund entscheiden auch nicht die Zuschauer per Voting darüber, welche Stars weiterkommen und welche nicht - diese Entscheidung obliegt stattdessen den Teilnehmern selbst. Schauplatz des Geschehens ist außerdem nicht Australien, sondern Südafrika. Als Moderatoren fungieren wie bei den regulären Staffeln Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Mittlerweile musste der erste Kandidat den Dschungel schon wieder verlassen - so früh wie noch kein anderer Teilnehmer zuvor. Wer ist raus beim „Allstars-Dschungelcamp“ 2024 nach Folge 1 gestern am 16. August 2024? Welche Kandidaten sind weiterhin mit dabei?

Sommer-Dschungelcamp 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 16. August?

Als erster Kandidat der „Allstars“-Staffel musste der Schauspieler David Ortega den südafrikanischen Dschungel verlassen. Wie es bei der Jubiläumsstaffel üblich ist, durften die Teilnehmer selbst wählen, wer aus dem Camp ausziehen soll - die Wahl fiel schließlich auf den 38-Jährigen, der schon zuvor mit seinem Verhalten angeeckt war. Unter anderem gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und Thorsten Legat. Außerdem bestand er darauf, von seinen Mitstreitern gesiezt zu werden, stieß damit jedoch auf Unverständnis und sorgte für Ärger. Ortega, anfangs noch von den anderen zum Teamchef gewählt, verlor dieses Amt innerhalb kürzester Zeit wieder.

Im Rahmen einer anonymen Abstimmung musste schließlich eine Person rausgewählt werden. Sieben von zwölf Stimmen fielen auf Ortega, dessen Exit damit besiegelt war. Ohne Abschied musste er nach einem insgesamt sehr kurzen Aufenthalt das Camp räumen.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Wer ist raus?

Hier finden Sie eine Übersicht der bislang ausgeschiedenen Kandidaten:

David Ortega (raus in Folge 1)

Welche Kandidaten sind beim „Allstars“-Dschungelcamp weiterhin dabei?

Diese Teilnehmer kämpfen weiterhin um den Sieg im Sommer-Dschungelcamp:

Danni Büchner

Elena Miras

Sarah Knappik

Hanka Rackwitz

Thorsten Legat

Kader Loth

Gigi Birofio

Giulia Siegel

Mola Adebisi

Winfried Glatzeder

Eric Stehfest

Georgina Fleur

"IBES“ 2024: Folge 1 der „Allstars“-Staffel als Wiederholung sehen

Auf RTL erfolgt die Übertragung vom Sommer-Dschungelcamp 2024 seit dem 16. August täglich ab 20.15 Uhr. Außerdem lassen sich die einzelnen Folgen auch auf der sendereigenen Plattform RTL+ sehen. Dort stehen sie bereits immer einen Tag vor der Ausstrahlung im Fernsehen zur Verfügung. Wer also eine Folge im TV verpasst, kann sie auf RTL+ entweder als Wiederholung oder vorab ansehen.

Wann läuft die nächste Folge vom Sommer-Dschungelcamp 2024?

Es folgen insgesamt noch sechzehn weitere Sendetermine vom Sommer-Dschungelcamp 2024. Folge 2 läuft am 17. August ab 20.15 Uhr auf RTL und steht bereits jetzt online auf RTL+ zur Verfügung.