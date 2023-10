"Sommerhaus der Stars" 2023 gestern am 3. Oktober: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Sommerhaus der Stars" 2023 gestern am 3. Oktober 2023? Das erste Kandidatenpaar verabschiedete sich nach Folge 3 aus der Show.

Am Ende von Folge 3 von insgesamt zwölf auf RTL war es Zeit für das erste prominente Duo, die Show und das Haus zu verlassen.

Wer ist raus bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 nach Folge 3 gestern am 3. Oktober? Welche "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023 sind weiter dabei? Hier finden Sie alle Infos dazu.

"Sommerhaus der Stars" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 3. Oktober 2023?

In der dritten Folge der aktuellen Staffel, ausgestrahlt am Dienstag, dem 03.10.2023, waren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erneut verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt. Nach den ersten beiden Folgen, in denen niemand die Show verlassen musste, war es nun Zeit für die erste Nominierung. Einige Paare hatten sich durch ihre Siege in den vorherigen Challenges, wie Eric und Edith Stehfest, Walentina Doronina und Can Kaplan sowie Zico Banach und Pia Tillmann, vor der Nominierung geschützt. In dieser entscheidenden dritten Challenge gelang es schließlich Justine Dippl und Arben Zekic, sich ebenfalls zu retten.

Dies führte dazu, dass die verbleibenden vier Paare zur Nominierung antraten. Die Nominierung entwickelte sich zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Claudia Obert und Max Suhr sowie Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu. Letztendlich mussten Claudia Obert und Max Suhr mit zwei Stimmen mehr ihre Koffer packen und das Sommerhaus verlassen.

In Folge 3 der Sendung krachte es immer wieder zwischen den einzelnen Teilnehmern. Dabei ist erwähnenswert, dass Claudia Obert, die normalerweise als eher entspannte Teilnehmerin der Show galt, in dieser Folge durch scharfe Kritik an ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern auffiel und am Ende der Show wohl auch dadurch ihre Koffer packen musste.

"Sommerhaus der Stars" 2023: Wer ist raus?

Zwei Kandidaten sind mittlerweile raus in Staffel 8 von "Sommerhaus der Stars" 2023.

Das ist die Übersicht:

Claudia Obert und Max Suhr (raus in Folge 3)

Welche Kandidaten sind bei "Sommerhaus der Stars" 2023 weiter dabei?

Aufgrund der Tatsache, dass die Prominenten in der Show in Paaren antreten, sind nach der ersten Nominierung in dieser Staffel am Ende der dritten Folge gleich zwei Kandidaten aus dem Haus ausgeschieden. Wer hat es geschafft, weiterhin dabei zu bleiben?

Das ist der Überblick:

Eric Stehfest und Edith Stehfest

und Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“Raatz

Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu

WalentinaDoronina und Can Kaplan

Tim Toupet und Carina Crone

und Justine Dipplund Arben

Zekic Pia Tillmann und Zico Banach

"Sommerhaus der Stars 2023": Folge 3 von Staffel 8 als Wiederholung sehen

Auf RTL gibt es die Übertragung von "Sommerhaus der Stars" 2023 aktuell immer am Dienstag ab 20.15 Uhr. Außerdem lassen sich die Folgen auch im Stream auf der Plattform RTL+ sehen. Wer eine Folge im TV verpasst hat, kann sie auf RTL+ im Nachhinein als Wiederholung sehen.

Wann läuft die nächste Folge 4 von "Sommerhaus der Stars"?

Es gibt noch acht weitere Sendetermine von "Sommerhaus der Stars" 2023. Folge 4 läuft am 17. Oktober 2023 ab 20.15 Uhr auf RTL und ist auch online auf RTL+ zu sehen.