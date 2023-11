"Das Sommerhaus der Stars" 2023 gestern am 14. November: Wer hat gewonnen?

Der Gewinner bei "Das Sommerhaus der Stars 2023" steht fest. Wer hat gewonnen? Wer ist raus im Finale? Alle Infos zur aktuellen Sendung finden Sie hier.

In Folge 11 steht sowohl das Halbfinale als auch das Finale an. Für drei Promi-Paare heißt es ganz kurz vor dem Sieg Koffer packen und ein Paar kann sich über den Titel "Promi-Paar 2023" und 50.000 Euro freuen. Wie üblich kommt eine Folge " Sommerhaus der Stars" nicht ohne Tränen Streits aus, trotzdem steht am Ende ein klarer Gewinner fest. Was ist passiert in Folge 11? Wer ist raus und wer holt sich den Sieg? Alle Infos zur aktuellen Folge "Sommerhaus der Stars" lesen Sie hier.

Gewinner "Das Sommerhaus der Stars 2023": Wer hat gewonnen?

Wie bereits erwähnt gewannen in diesem Jahr Serkan Yavuz und Samira Klampfl den Titel "Promi-Paar 2023" und 50.000 Euro Preisgeld. Die Beiden kamen als Nachzügler ins "Sommerhaus der Stars" 2023. Serkan und seine Frau Samira Klampfl hatten bereits gemeinsame TV-Erfahrungen gesammelt. Das Paar war bereits zusammen bei "Bachelor in Paradise" zu sehen. Aus dieser TV-Show ging sogar ein gemeinsames Kind hervor. Beim "Sommerhaus der Stars" beweisen sie erneut, was sie drauf haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Das Sommerhaus der Stars 2023": Wer ist raus in Folge 11?

In dem Spiel "Zieht Leine" treten die Paare in direkten Duellen gegeneinander an. Hanna und Jessica verlieren gleich zwei Mal und müssen somit als erstes das Haus verlassen. Als nächstes geht es um den Einzug in das große Finale vom "Sommerhaus der Stars". Das Spiel „Ich quetsch‘ dich aus“ verlangt den Kandidaten und Kandidatinnen alles ab. Am Ende reicht es für Ricarda und Maurice nicht, die beiden müssen sich ebenfalls ganz knapp vor der Ziellinie verabschieden.

Im großen Finale kämpfen also Samira und Serkan gegen Justine und Arben um die 50.000 Euro Preisgeld. Den Sieg möchte sich nach den ganzen Strapazen der letzten Wochen natürlich niemand entgehen lassen. Am Ende waren aber Samira und Serkan ein wenig schneller im Lösen ihrer Aufgabe und holten sich somit den Sieg. Justine und Arben gehen leider leer aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Wer ist raus?

In Folge 11 am 14. November 2023 scheiden die letzten Kandidaten der Staffel aus. Hanna Sökeland und Jessica Huber, Ricarda Raatz und Maurice Dziwak und Justine Dippl und Arben Zekic scheitern ganz knapp vor der Ziellinie. Im großen Wiedersehen am 15. November 2023 können die Zuschauer und Zuschauerinnen nocheinmal alle Kandidaten auf einmal sehen. Die Konflikte der diesjährigen Staffel versprechen auf jeden Fall Diskussionspotential. Hier finden Sie noch einmal alle Kandidaten der Staffel, die nicht zum Promi-Paar 2023 gekürt wurden:

Claudia Obert und Max Suhr

und Eric und Edith Stehfest

Gigi Birofio und Dana Feist

Walentina Doronina und Can Kaplan

und Can Kaplan Tim Toupet und Carina Crone

und Pia Tillmann und Zico Banach

und Zico Banach Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

und Vanessa Nwattu Hanna Sökeland und Jessica Huber

und Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

und Maurice Dziwak Justine Dippl und Arben Zekic

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Folge 11 als Wiederholung sehen

Wie immer gibt es keine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm. Stattdessen kann man alle Folgen der Staffel auf RTL+ auch nach Erstausstrahlung im Stream ansehen. Für das kostenpflichtige Angebot muss man allerdings aktuell 6,99 Euro zahlen.