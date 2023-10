"Das Sommerhaus der Stars" 2023 gestern am 17. Oktober: Wer ist raus?

Auch in Folge 5 gestern am 17. Oktober musste bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 wieder ein Paar die Show verlassen. Wer ist raus?

Bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 wurden in Folge 5 die Karten wieder neu gemischt. Nicht nur musste eines der Paare die Show nach der gefürchteten Exit-Challenge verlassen. Es zog auch ein weiteres Paar als Nachzügler ins Haus ein.

Bei der Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" gestern am 17. Oktober war also einiges los. Wer ist raus? Welches Promi-Paar kam neu mit dazu? Alle Infos rund um Folge 5 der Reality-TV-Show haben wir hier für Sie zusammengetragen.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 17. Oktober?

Gleich zu Beginn der Folge gestern am 17. Oktober mussten zwei Kandidaten-Paare bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 in der Exit-Challenge um den Verbleib im Haus kämpfen. Es standen sich in der Challenge Edith und Eric Stehfest sowie Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu gegenüber. Der Wettkampf war eine Mischung aus Parkour-Lauf und Quiz, den Aleks und Vanessa für sich entscheiden konnten. Für die von vielen als Favorit gehandelten Eric und Edith war der Traum vom "Promipaar des Jahres" damit vorbei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Doch für die verbliebenen Kandidaten war das nur eine kurze Erleichterung. Denn nachdem die beiden rausgeflogen waren, stieg direkt ein neues Paar in den Wettkampf mit ein: Luigi "Gigi" Birofio und Freundin Dana Feist sind das neueste Paar im Kampf um die 50.000 Euro Preisgeld. Besonders bei Walentina Doronina löste das alles andere als Begeisterung aus. Die gemeinsame Reality-TV-Vergangenheit von ihr und Gigi schien ihr nicht allzu gut in Erinnerung geblieben zu sein, in ihrem Gesicht zeigte sich jedenfalls keine offensichtliche Freude über den Neuzugang.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Wer ist raus?

In Folge 5 ist am 17. Oktober bereits das zweite Promi-Paar bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 ausgeschieden. Die folgenden Kandidaten sind nicht mehr im Rennen um die 50.000 Euro Preisgeld:

Claudia Obert und Max Suhr

und Eric und Edith Stehfest

Welche Kandidaten sind bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 weiter dabei?

Ursprünglich sind acht Promi-Paare in "Das Sommerhaus der Stars" 2023 gezogen. Nachdem die ersten beiden Paare bereits ausgeschieden sind, müssten also eigentlich noch sechs weitere im Haus verbleiben. Doch mit Gigi Birofio und Dana Feist ist ein neues Paar hinzugekommen. Das Teilnehmerfeld bleibt also auch nach Folge 5 noch recht groß.

Die Folgenden Kandidaten sind bei " Das Sommerhaus der Stars" 2023 weiter dabei:

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Folge 5 als Wiederholung sehen

"Das Sommerhaus der Stars" wird auch 2023 wieder bei RTL gezeigt. Eine Wiederholung der vergangenen Folgen gibt es im Free-TV allerdings nicht. Dafür muss auf den sendereigenen Streamingdienst RTL+ zurückgegriffen werden. Dort stehen alle vergangenen Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" auf Abruf bereit. Auch Folge 5 kann dort dementsprechend als Wiederholung gesehen werden.

Wann läuft die nächste Folge 6 von "Das Sommerhaus der Stars" 2023?

Bis zu Folge 7 ist "Das Sommerhaus der Stars" 2023 immer dienstags im TV zu sehen. Ab diesem Zeitpunkt wird die Show dann zweimal die Woche immer dienstags und mittwochs ausgestrahlt. Die nächste Folge 6 läuft also am kommenden Dienstag, dem 24. Oktober, bei RTL.