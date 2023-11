"Das Sommerhaus der Stars" 2023 am 31. Oktober 2023: Wer ist raus?

"Das Sommerhaus der Stars" hat dieses Jahr bereits für einen kleinen TV-Skandal gesorgt. Wie ging es nun am 31. Oktober weiter? Wer ist raus?

In der vergangenen Woche eskalierte die Situation bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 komplett. In Folge 6 gerieten die Paare rund um Walentina Doronina und Gigi Birofio dermaßen aneinander, dass es zu echten Handgreiflichkeiten kam. Die Produktion der Show war daraufhin gezwungen, beide Paare aus der Sendung zu entfernen.

Damit wurden die Karten vorerst neu gemischt. Doch schon in der Folge von Dienstag standen dann die nächsten Promis bereit, um als neue Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 einzuziehen. Um wen handelt es sich dabei? Musste ein weiteres Paar die Show verlassen? Alle Infos zu Folge 7 vom 31. Oktober 2023 erfahren Sie hier.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Wer ist rausgeflogen am 31. Oktober 2023?

Folge 7 von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 wurde an Halloween ausgestrahlt. Nachdem bereits in der vergangenen Woche das Verhalten mancher Kandidaten zum gruseln war, konnten sich die meisten Promis diesmal ein wenig mehr entspannen. Lediglich Kandidat Aleks Petrovic war erneut schockiert als das neue Promi-Paar ins Haus zog. Denn es handelte sich um Serkan Yavuz und Samira Klampfl. Mit ersterem hatte er sich bereits zuvor auf Instagram gestritten und war dementsprechend gar nicht über dessen plötzliches Auftauchen erfreut.

Doch da in der Folge zuvor gleich zwei Paare das Haus verlassen hatten, war genug Platz für das neue Paar im Haus. Die beiden starteten dann auch gleich so richtig durch und konnten sich bereits im ersten Spiel den heiß begehrten Nominierungsschutz sichern. Im zweiten Spiel zogen dann Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu nach und konnten sich ebenfalls für die nächste Runde sichern.

Als es dann um die Frage nach der Nominierung ging, bot sich Tim Toupet freiwillig an. Letzten Endes kam es dann wirklich so weit und er und Carina Crone erhielten drei Stimmen. Doch noch können sich die beiden in der nächsten Folge den Nominierungsschutz sichern. Denn nach dem Rauswurf gleich zweier Paare in der vergangenen Woche blieben diesmal zunächst alle Promis im Haus.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Wer ist raus?

Insgesamt sind bislang bereits vier der angetretenen Promi-Paare ausgeschieden. Darunter sind auch Gigi Borofio und Dana Feist, die erst spät dazugekommen waren. Lange haben sie es im "Sommerhaus der Stars" also nicht ausgehalten.

Folgende Promi-Paare sind bereits raus:

Claudia Obert und Max Suhr

und Eric und Edith Stehfest

Walentina Doronina und Can Kaplan

und Can Kaplan Gigi Birofio und Dana Feist

Welche Kandidaten sind bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 weiter dabei?

Das Teilnehmerfeld beim "Sommerhaus der Stars" 2023 ändert sich von Folge zu Folge. Nicht nur scheiden regelmäßig Promis aus - es kommen auch ständig neue hinzu. So auch in Folge 7 am 31. Oktober. Diesmal kamen Serkan Yavuz und Samira Klampfl neu dazu und mischten gleich so richtig in den Challenges mit.

Diese Promi-Paare sind derzeit bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 dabei:

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Folge 7 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 gibt es jede Woche bei RTL zu sehen. Eine Wiederholung bereits gezeigter Folgen gibt es hingegen nur im Stream. Auf RTL+ gibt es alle Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" - sowohl alte wie auch neue.

Wann läuft die nächste Folge (Folge 8) von "Das Sommerhaus der Stars" 2023?

"Das Sommerhaus der Stars" 2023 geht langsam in die heiße Phase über. Daher zeigt RTL ab jetzt auch nicht mehr nur eine, sondern gleich zwei Folgen pro Woche. Die nächste Folge ist allerdings noch wie gewohnt am nächsten Dienstag auf RTL zu sehen.