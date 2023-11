"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Hat es Ricardas und Maurices Beziehung zerstört?

Ricarda "Ricky" Raatz und Maurice Dziwak waren ein Jahr lang ein Paar. Nun scheint das Sommerhaus der Stars ihnen aber die Augen geöffnet zu haben. Der Grund für die Trennung hier.

Ricarda "Ricky" Raatz und Maurice Dziwak kamen vergangenes Jahr nach der Reality-TV-Show "Are You The One" zusammen. Gemeinsam waren sie nun in der achten Staffel "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Die Beziehung ist nun aber zerbrochen. Was waren die Gründe? Das erzählte Ricarda im Interview mit RTL.

Sommerhaus der Stars: Sind Maurice und Ricarda getrennt?

Ricarda haut im Interview mit RTL eine klare Ansage raus: Ohne die Teilnahme beim Sommerhaus der Stars wäre sie vermutlich noch mit Exfreund Maurice zusammen. Was im ersten Moment klingt wie ein Vorwurf an die RTL-Sendung, ist aber Erleichterung. Sie sei zu sensibel und emotional und hätte Maurice sicherlich noch mehr Chancen gegeben, gibt die 31-Jährige zu. Heute ist sie froh, dass die Beziehung vorbei ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sommerhaus der Stars: Wie weit sind Ricarda und Maurice gekommen?

Obwohl sich das Paar bei den Spielen immer wieder heftig stritt, schafften Ricarda und Maurice es unter die letzten vier Promipaare. Für beide war es ein großer Traum, endlich mal beim Sommerhaus dabei sein zu dürfen. Das betonten sie in den vergangenen Folgen immer wieder.

Auch wenn damit die Beziehung endete, ist Ricarda froh, sich nicht verstellt zu haben: "Was man da im Sommerhaus gesehen hat, das war von meiner Seite aus nicht gespielt und von seiner auch nicht. Letztendlich war’s ne coole Erfahrung", sagt sie im RTL-Interview.

Was sind die Gründe für die Trennung?

Ricarda habe sich die Bilder aus dem Sommerhaus im Nachhinein angesehen. "Da wurde mir halt immer mehr und mehr klar: 'Was hast du da gemacht, Ricarda? Wieso hast du dich die ganze Zeit in der Beziehung so fertig machen lassen?' Für mich – da bin ich auch ehrlich – ist es beschämend."

Nach den Sommerhaus-Dreharbeiten in Bocholt war Funkstille zwischen Ricarda und Maurice. Maurice war letztendlich der, der die Beziehung beendete. Ricarda scheint ihm nicht mehr nachzuhängen: "Ich wünsche diesem Mann wirklich alles Gute. Da gibt’s bestimmt draußen eine Frau, die so ein Verhalten toleriert oder auch gut findet."

Wie geht es im Sommerhaus weiter?

Wer wissen will, wie sich Ricarda und Maurice im Sommerhaus geschlagen haben und wer als Gewinnerpaar aus dem Finale geht, kann das am 14. November um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+ sehen. Das große Wiedersehen der Sommerhaus-Paare gibt es dann am 15. November um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.