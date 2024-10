"Starnacht am Wörthersee" 2024 gestern: Alle Infos - Termin, Künstler & Übertragung

Die "Starnacht am Wörthersee" feiert im MDR ihr silbernes Jubiläum! Zum 25. Mal fand das große Musikfestival vor der Kulisse eines der schönsten Seen Österreichs statt. Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßten für diesen Fixstern am Kärntner Sommerhimmel zahlreiche nationale und internationale Stars aus der Pop- und Schlagerwelt, unter ihnen Top-Acts wie Reinhard Fendrich, Semino Rossi, Michelle und Marianne Rosenberg. Alle Infos zur "Starnacht am Wörthersee" haben wir hier für Sie.

"Starnacht am Wörthersee" 2024: Der Termin gestern

Der MDR hatte die Übertragung der Show für Samstag, 13. Juli 2024, angekündigt. Der Sendebeginn war wieder mal absolut lagerfeuertauglich - 20.15 Uhr, Primetime. Die Show lief über 160 Minuten.

Übertragung der „Starnacht am Wörthersee“ 2024 im TV & Stream - gibt es auch eine Wiederholung?

Die Übertragung der „Starnacht am Wörthersee“ 2024 konnte man am 13. Juli 2024 zur angegebenen Sendezeit im linearen TV-Programm des ARD-Senders MDR miterleben. Einfach die entsprechende Fernbedienungs-Taste drücken, und schon waren Sie live am Wörthersee dabei.

Wer nun aber ausgerechnet an diesem Samstag etwas anderes vorhat, kann das Schlager-Event auch im Nachhinein ansehen. Die Mediathek der ARD hält die Sendung noch für geraume Zeit abrufbar.

Programm der "Starnacht am Wörthersee" 2024: Dieser Künstler waren gestern dabei

Diese Künstlerinnen und Künstler sind bei der Jubiläums-"Starnacht" aufgetreten:

Christina Stürmer

Ben Zucker

Folkshilfe

Thorsteinn Einarsson

Melissa Naschenweng

Die Seer

Bülent Ceylan

Rainhard Fendrich

DJ Ötzi

Nikotin

Marianne Rosenberg

Semino Rossi

Christin Stark

Chris Steger

Michelle

Gregor Glanz

Charlien

A propos Wörthersee: Nachdem dort kürzlich ein gewisser Florian Silbereisen mit der Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova den Sinatra-Hit "Somethin' stupid" performt hatte, gab "Supernase" Mike Krüger dem Schlagerstar in einem Podcast den Rat "Also Flori: Du musst jetzt dringend üben! Zweite Stimme singen für Duetts." Vorher kam von Krüger übrigens ein begeistertes "Anna singt wirklich klasse."

"Starnacht am Wörthersee" 2024: Die Moderatoren

Der Sender hatte vor der Sendung das erneute Auftreten der Moderatoren Barbara Schöneberger und Hans Sigl verkündet.

Barbara Schöneberger wurde am 5. März 1974 in München geboren. Sie ist eine vielseitige Moderatorin, Sängerin und Schauspielerin, unter anderem bekannt durch verschiedene TV-Shows wie "Die Barbara Schöneberger Show" und "NDR Talk Show". Schöneberger hat mehrere Musik-Alben veröffentlicht. Neben ihrer Fernseh- und Musiktätigkeit engagiert sie sich in sozialen Projekten.

Hans Sigl, geboren am 7. Juli 1969 in Rottenmann (Österreich), ist ein bekannter Schauspieler und Moderator. Er erlangte große Popularität durch seine Rolle als Dr. Martin Gruber in der TV-Serie "Der Bergdoktor", die seit 2008 ausgestrahlt wird. Sigl begann seine Karriere im Theater und wechselte später erfolgreich ins Fernsehen.

"Starnacht am Wörthersee" 2024: Tickets für die Schlager-Show

Wer die Show gern in Echtzeit vor Ort miterleben mochte, hatte dazu sogar an zwei Abenden die Chance auf Tickets: Am Freitag, 12. Juli 2024, und am Samstag, 13. Juli 2024. An beiden Abenden startete das Event um 20.15 Uhr in der Wörthersee Ostbucht. Die Eintrittspreise begannen bei jeweils 89 Euro.