"The Masked Singer" 2024 am 20. April: Wer ist raus nach Folge 3?

In der dritten Folge von "The Masked Singer" 2024 wurde die Zuckerwatte demaskiert. Wer ist raus und wer steckte hinter der Maske? Alle Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

Nachdem am Samstag, den 20. April 2024, die dritte Folge von " The Masked Singer" 2024 lief, ist bereits die Hälfte der Staffel vorbei. Schon am 11. Mai 2024 läuft die sechste und finale Folge der ersten Staffel in diesem Jahr. Die Musikshow "The Masked Singer" erfreut sich bei ProSieben großer Beliebtheit, weshalb es sogar zwei Staffeln pro Jahr geben wird. Das Showkonzept ist schnell erklärt: Prominente aus Deutschland verstecken sich hinter aufwändig gestalteten Masken und treten dann auf der Bühne auf. Das Rateteam bestehend aus Palina Rojinski und Rick Kavanian versucht dann herauszufinden, wer hinter den Masken steckt. Wer ist raus in Folge 3 und wer hat sich hinter der Maske verborgen?

"The Masked Singer" 2024: Wer ist raus in Folge 3?

Nach den Auftritten mussten in Folge 3 gleich drei Masken um ihre Enthüllung bangen. Der Floh, die Zuckerwatte und der Robodog standen im Fokus des Rateteams. Im Zuschauervoting wurde sich dann für die Demaskierung der Zuckerwatte entschieden. Sowohl Rick Kavanian als auch die Zuschauer und Zuschauerinnen vermuteten hinter der Zuckerwatte Annett Louisan. Und tatsächlich, als die Zuckerwatte die Maske abnahm kam Annett Louisan zum Vorschein. Die 47-Jährige ist Popsängerin und hatte 2004 mit ihrem Debütalbum "Bohème" ihren Durchbruch. Annett Louisan war vor allem begeistert, dass niemand ihre Stimme sofort erkannt hat: "Das war eine große Herausforderung. Vor allem, weil mir immer nachgesagt wird, dass man meine Stimme sofort erkennt. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung."

"The Masekd Singer" 2024: Welche Promis wurden schon demaskiert?

Nach Folge 3 wurden bereits einige Masken und Kostüme bei "The Masked Singer" 2024 enthüllt. In den ersten beiden Folgen mussten sogar jeweils zwei Promis die Show verlassen. Hier finden Sie eine Übersicht über die bereits ausgeschiedenen Kandidaten:

Das Mysterium: Rolando Villazón (Folge 1)

(Folge 1) Die Couchpotato: Hugo Egon Balder (Folge 1)

(Folge 1) Der Babylöwe: Uschi Glas (Folge 2)

(Folge 2) Das Mysterium: Giovanni Zarrella (Folge 2)

(Folge 2) Die Zuckerwatte : Annett Louisan (Folge 3)

"The Masked Singer" 2024: Wer ist weiterhin dabei?

Bis zum Finale gibt es noch drei Sendetermine von "The Masked Singer" 2024. Bis dahin gilt es noch einige Promis zu enttarnen. Aktuell sind noch fünf Masken im Rennen, hier finden Sie die Übersicht:

Der Robodog

Das Krokodil

Der Flip Flop

Der Floh

Elgonia

Wann läuft die nächste Folge von "The Masked Singer" 2024?

"The Masked Singer" 2024 wird immer wöchentlich ausgestahlt. Die nächste Folge läuft dementsprechend am 27. April 2024. Die Übertragung und Wiederholung von "The Masked Singer" 2024 übernimmt wie gewohnt ProSieben, los geht es zur Primetime um 20.15 Uhr. Eine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm gibt es nicht, die Zuschauer können jedoch auf den Streamingdienst Joyn zurückgreifen. Hier kann man die aktuellen Folgen entweder parallel zur Ausstrahlung anschauen oder im Nachgang auf die Folgen zurgreifen. Hier finden Sie den Überblick über die nächsten Sendetermine:

Folge 4: Samstag, 27. April 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: Samstag, 4. Mai 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

Samstag, 4. Mai 2024, 20.15 Uhr, Folge 6: Samstag, 11. Mai 2024, 20.15 Uhr, ProSieben

(lob)