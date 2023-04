"The Voice Kids 2023": Wer ist raus nach Folge 5 am 7. April 2023?

Wer waren die Kandidaten bei "The Voice Kids 2023" in Folge 5 am 7. April? Wer ist raus, wer ist weiter?

In Folge 5 von " The Voice Kids 2023" am Freitag, 7. April, haben wieder zwölf Talente versucht, die Coaches zu beeindrucken. Die Jury von "The Voice Kids 2023" besteht dieses Jahr aus Alvaro Soler, Lena, Michi Beck, Smudo und Wincent Weiss. Mindestens einen dieser Coaches müssen die Kandidatinnen und Kandidaten überzeugen. Welche Kandidaten haben das in Folge 5 geschafft, welche sind raus?

"The Voice Kids 2023": Wer ist raus?

Diese Kandidaten und Kandidatinnen konnten in Folge 5 von "The Voice Kids 2023" keinen der Coaches für sich gewinnen:

Lotta (14) singt "Use somebody" von Kings of Leon

Lotta spielt neben dem Singen auch noch Volleyball. Foto: Claudius Pflug/ Sat.1

Lotta ist sehr musikalisch aufgewachsen, ihr Vater spielt Gitarre, ihr Bruder Schlagzeug und ihre Mutter Akkordeon. Lotta spielt seit zwei Jahren Klavier und nimmt Gesangunterricht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Hannah D. (8) mit "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen

Hannah D. kann auf ihrem Roller einige Tricks, wie zum Beispiel einhändig fahren. Foto: Andre Kowalski/ Sat.1

Hannah geht in einen ganz besonderen Hort. Dort stehen nicht nur Hausaufgaben auf dem Programm, sondern auch die Pflege von Tieren. In ihrer Freizeit fährt die Achtjährige außerdem gerne Roller.

Lesen Sie dazu auch

Anja und Jana (15) mit "Heit noch" von Chris Steger

Anja und Jana wohnen auf einem Bauernhof in Österreich Foto: Andre Kowalski/ Sat.1

Anja und Jana verbindet nicht nur, dass sie Schwestern sind, sondern auch ihre Liebe zu Tieren. Sie wohnen auf einem Bauernhof in Österreich. Beide verbringen gern Zeit mit ihren Stuten.

Maxim (13) singt "Mädchen aus Paris" von Bibi & Tina O.S.T

Max hat viele Leidenschaften, eine davon ist Fußball. Foto: Julian Essink/ Sat.1

Maxim möchte später Politiker oder Wissenschaftler werden. Er interessiert sich sehr für Nachhaltigkeit dafür, was gerade in der Welt los ist. Außerdem setzt er sich für den Naturschutz ein.

Marie (15) kommt aus Witten in Nordrhein-Westfalen

Seit fünf Jahren spielt Marie Fußball. Foto: Claudius Pflug/ Sat.1

Marie spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Drei Mal die Woche trainiert sie in ihrem Verein. Wenn sie nicht gerade Fußball spielt, backt sie aufwendige Torten für ihre Familie. Dafür hat sie sogar einen Tortenkurs belegt.

"The Voice Kids 2023": Wer ist weiter?

Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind nach Folge 5 von "The Voice Kids" weiter:

Felix (8) mit "Ich liebe dich" von Mai Copelli

Felix ist acht Jahre alt und möchte die Jury von seinen Gesangtalenten überzeugen. Foto: Andre Kowalski/ Sat.1

Der achtjährige Felix kommt aus Wallhausen in Rheinland-Pfalz und singt nicht nur in seiner Freizeit. Jeden Montag geht er zum Reitunterricht und spielt außerdem zwei Mal die Woche Fußball. Felix ist genau wie sein musikalisches Vorbild Mark Forster Kaiserslautern Fan.

Hans (14) singt "Supermarket Flowers" von Ed Sheeran

Hans' Lieblingsfußballspieler ist Lionel Messi. Foto: Claudius Pflug/ Sat.1

Hans große Leidenschaft gehört nicht nur dem Singen. Er ist auch großer Fußball Fan. Mit seinem Papa geht er manchmal ins Stadion und feuert seinen Lieblingsverein, den BVB, an. Hans neues Hobby ist das Rennradfahren.

Hannah S. (14) mit "You give love a bad name" von Bon Jovi

Auf Hannah S. hat Musik eine beruhigende Wirkung. Foto: Andre Kowalski/ Sat.1

Hannah verbringt jede freie Minute damit zu singen. Schon früh hat sich das gezeigt, denn Hannah war ein Schreikind. Das einzige, was sie damals beruhigen konnte, war Musik. Wenn sie nicht gerade singt, interessiert sie sich für Astrologie.

Katharina (13) singt "Mit jedem Herzschlag" von Helene Fischer

Katharina kommt aus Staig in Baden-Württemberg. Foto: Claudius Pflug/ Sat.1

Alles was mit Musik zu tun hat, begeistert Katharina. So hat sie neben dem Singen noch ein anderes Hobby: Showtanz. Dafür trainiert sie einmal in der Woche in einer Tanzschule. Wenn sie beides gerade nicht macht, spielt sie gerne mit ihren Hunden.

Adrian (14) mit "Valerie" von Amy Winehouse

Adrian kommt aus Belgien, genauer gesagt aus Eynatten. Foto: Claudius Pflug/ Sat.1

Adrian spielt gerne Tennis und Handball und legt viel Wert auf seine sportliche Weiterbildung. Außerdem ist er noch bei den Pfadfindern und im Schulchor - der 14-Jährige hat also alle Hände voll zu tun.

Miya (9) singt "My heart will go on" von Celine Dion

Miya singt gerne im Chor. Foto: Julian Essink/ Sat.1

Miya ist mit ihren neun Jahren schon ein echtes Sprachtalent. Neben Deutsch spricht sie auch Englisch und Tschechisch. Jetzt will sie noch Indisch lernen, die Muttersprache ihres Vaters.