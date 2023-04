"The Voice Kids" 2023: Wer ist gestern am 15. April ausgeschieden?

Auf Sat1 lief gestern am 14. April 2023 wieder eine neue Ausgabe von "The Voice Kids". Erfahren Sie hier, welche Kandidaten in Folge 6 ausgeschieden sind.

Am gestrigen Freitag, dem 14. April 2023, fand die Übertragung von "The Voice Kids" zum gewohnten Sendetermin um 20.15 Uhr wieder auf dem Privatsender Sat.1 zur Prime Time statt. Kinder aus Deutschland, Österreich sowie der Schweiz treten in der Show auf, um ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen und damit die Coaches der aktuellen Staffel von "The Voice Kids" 2023 zu überzeugen. In diesem Jahr sind Lena, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie die beiden als Duo agierenden Fanta 4-Musiker Michi Beck und Smudo mit von der Partie.

Schaffen die Kandidaten es, mindestens einen der Coaches mit ihrer musikalischen Darbietung zu überzeugen, so dürfen diese sich über den Einzug in die nächste Runde freuen. Im späteren Verlauf kommt es dann im Rahmen der Knock Outs zum direkten Vergleich zwischen der Kids. Während die Coaches die talentiertesten Kandidaten unterstützen und mit ihnen ins Finale einziehen, wird der Gewinner von " The Voice Kids" 2023 aber durch die Zuschauer entschieden.

Erfahren Sie im Anschluss, welche Kandidaten in den Blind Auditions der 6. Folge von "The Voice Kids" 2023 zu sehen sind.

"The Voice Kids": Die Kandidaten gestern am 14. April 2023

In der gestrigen Folge stellten 13 talentierte Kids ihr Gesangstalent unter Beweis:

Thinarie aus Stuttgart, 14

Thinaries Eltern stammen aus Sri Lanka und iher Lieblingsband ist die K-Pop Gruppe "Black Pink". Aus diesem Grund möchte sie auch unbedingt nach Südkorea reisen. Aufgrund ihres Interesses für das Weltall möchte sie später Astronautin werden. In Folge 6 sang Thinarie "No Tears Left To Cry" von Ariana Grande und schaffte es ins Team Alvaro.

Thinarie singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" 2023 „No Tears Left To Cry“ von Ariana Grande. Foto: SAT.1/Julian Essink

Jolien aus Hennigsdorf, 14

Jolien hat eine große Leidenschaft für Musik. Deshalb spielt seit bereits drei Jahren Gitarre und begleitet sich selbst beim Singen. Diese Passion spiegelt sich daher auch in ihren Wünschen wider: Sie möchte gerne einmal zu einem Konzert gehen, am liebsten zu "The Weeknd". Joliens Lied für die Sendung war "I See Fire" von Ed Sheeran. Nun ist sie im Wincent.

Jolien singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" „I See Fire“ von Ed Sheeran. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Damian S. aus Dietlikon (Schweiz), 12

Stolz ist Damian auf seine Schneekugel-Sammlung. Am liebsten bringt er neue Schneekugeln aus verschiedensten Orten mit oder lässt sich neue Exemplare schenken. Mittlerweile ist seine Sammlung auf nahezu 30 Stück angewachsen. Damian sang "As It Was" von Harry Styles. Für Damian hat es nicht gereicht.

Damian S. singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" 2023 „As It Was“ von Harry Styles. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Mia aus Reppenstedt, 14

Ihre Liebe zur Musik hat Mia von ihrem Vater, der ihr zum Geburtstag eine E-Gitarre geschenk hat. Bei "The Voice Kids" hat sie bereits Erfahrung gesammelt. So war sie schon in der zehnten Staffel zu sehen. Ihr Lied war "Train Wreck" von James Arthur. Sie ist im Team Wincent.

Mia singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" 2023 „Train Wreck“ von James Arthur. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Valentina aus Upgant-Schott, 9

Valentinas besonders Hobby sind ihre Kuscheltiere. Mit über 400 Stück bezeichnet sie sich selbst als "Bürgermeisterin von Kuscheltierhausen". Zusammen mit ihrer Mutter veranstaltet sie regelmäßig Discoabende. Dabei treten beide im Karaoke-Wettkampf gegeneinander an. Ob sie ihr Lied "Rockin All Over The World (up)" von StatusQuo wohl schon bei einem ihrer Discoabende gesungen hat? Jetzt ist sie im Team Lena.

Valentia singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" 2023 „Rockin All Over The World (up)“ von StatusQuo. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Lara aus Schwetzingen, 9

In ihrer Familie spricht Lara neben Deutsch auch Portugiesisch und Englisch. In ihrer Freizeit nimmt sie Ballettunterricht und besucht zweimal die Woche ihren Turnverein. Sie könnte sich vorstellen, Artistin zu werden. Mit "Hey, Soul Sister" schaffte sie es ins Team Alvaro.

Lara singt in Folge 6 bei " The Voice Kids" 2023 „Hey, Soul Sister“ von Train. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Luca aus Sankt Marein im Mürztal (Österreich), 14

Auch Luca hat bereits Erfahrung bei "The Voice Kids" gesammelt und war schon bei der neunten Staffel zu sehen. Seitdem ist sein Selbstbewusstsein deutlich größer geworden. In Österreich ist er Teil der Kids Band "Young Republic". Später möchte er gerne plastischer Chirurg werden. Mit "Lonely" von Justin Bieber & Benny Blanco schaffte er es in das Team von Wincent.

Luca singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" 2023 „Lonely“ von Justin Bieber & Benny Blanco. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Norah und Martha aus Rellingen, 14 und 13

Die Mädels sind Nachbarinnen und enge Freundinnen. Während Nora bereits seit zehn Jahren tanzt, ist Marthas Hobby das Reiten. Kennengelernt haben sich beide bei der Stagekids-Musical-Company, bei der sie einmal pro Woche Unterricht haben. Zusammen sangen sie "Believer" von den Imagine Dragons. Das Duo schaffte es in das Team von Lena.

Norah und Martha singen in Folge 6 bei "The Voice Kids" 2023 „Believer“ von den Imagine Dragons. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Jonas aus Darmstadt, 12

Seine Freunde und Familie kommen regelmäßig in den Genuss von Garten- oder Wohnzimmerkonzerten, die Jonas veranstaltet. Neben dem Singen ist das Schwimmen seine große Leidenschaft. Im vergangenen Jahr erhielt er sogar sein Goldabzeichen und bereitet sich nun auf den Rettungsschwimmer vor. Später möchte Jonas Lehrer werden. Bei "The Voice Kids" singt er "Blinde Passagiere" von Johannes Oerding.

Jonas singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" 2023 „Blinde Passagiere“ von Johannes Oerding. Foto: SAT.1/André Kowalski

Eywa aus Weilmünster, 12

Eywa hat für ihr Alter ein ungewöhnliches Hobby: Sie hat eine Tätowiermaschine, mit der sie auf Kunsthaut an ihren Fähigkeiten arbeitet. Ein kleines Tattoo durfte sie an einem Freund ihrer Mutter bereits stechen. Zudem schminkt sie Horror-Make-Ups, weshalb es nicht verwundert, dass sie später Maskenbildnerin werden möchte. Sie sang "Don't Speak" von No Doubt ist nun bei den Fantas.

Eywa singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" 2023 „Don’t Speak“ von No Doubt. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Amira aus Moosburg, 13

Amiras Passion neben der Musik ist das Reiten. Zweimal in der Woche geht sie daher in eine kleine Reitschule und lernt Springreiten. Darüber hinaus liebt sie das Snowboarden mit ihrer Familie in den Alpen. Ihr Lied bei "The Voice Kids" war "Cry Me A River" von Justin Timberlake. Sie ist nun im Team der Fantas.

Amira singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" „Cry Me A River“ von Justin Timberlake. Foto: SAT.1/Julian Essink

Milo aus Hamburg, 14

Milo wurde sein musikalisches Talent in die Wiege gelegt, spielt sein Vater doch seit 40 Jahren täglich Schlagzeug und war früher in einer Band aktiv. Er kocht sehr gerne mit seiner Schwester für die ganze Familie und ist außerdem künstlerisch begabt. Aus diesem Grund besuchte er für vier Jahre eine Mal- und Zeichenschule. Er sang "Rocket Man" von Elton John und kam in das Team von Wincent.

Milo singt in Folge 6 bei "The Voice Kids" „Rocket Man“ von Elton John. Foto: SAT.1/Julian Essink

Amira aus Serinchamp (Belgien), 14

Amira liebt es, zu lesen oder ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Ihr musikalisches Talent ist dabei kein Zufall. Ihre Eltern sind beide sehr kreativ, wobei die Mutter Sängerin ist und zahlreiche Instrumente beherrscht. Darum konnte Amira schon als kleines Kind Einblicke in ein Tonstudio bekommen. Sie sang "No Time To Die" von Billie Eilish. Jetzt ist sie im Team von Lena.