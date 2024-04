"The Voice Kids" 2024: Die Teams im Überblick

Bei "The Voice Kids" kämpfen die jungen Talente darum, in das Team eines Coaches aufgenommen zu werden. Wer es in welches Team geschafft hat, erfahren Sie hier.

Auch in der aktuellen Staffel von " The Voice Kids" 2024 versuchen wieder junge Gesangstalente, die Gunst der Coaches zu gewinnen. In der Show treten Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 15 Jahren an. Wenn sie auf die Bühne treten, sind zunächst alle Stühle der Coaches umgedreht. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen die Jury nur mit ihrem Gesang überzeugen, denn nur dann hauen die vier Coaches von "The Voice Kids" 2024 auf den Buzzer und drehen damit ihren Stuhl um.

Wenn sich nur ein Coach umdreht, ist der Teilnehmer oder die Teilnehmerin automatisch im Team des jeweiligen Jurors. Sollten sich jedoch mehrere oder alle Stühle umdrehen, darf das junge Gesangstalent selbst entscheiden, welches Team für den Verlauf des gesamten Wettbewerbs die beste Wahl ist. Die Übertragung von "The Voice" Kids 2024 übernimmt auch in Staffel 12 wieder der Privatsender Sat.1.

Sie möchten wissen, welche Kandidatinnen und Kandidaten es in die Battles geschafft haben? Wer ist in den Teams von Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss oder Michi Beck und Smudo von den Fanta 4? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu den Teams bei "The Voice Kids" 2024 haben wir hier für Sie.

"The Voice Kids" 2024: Die Teams der Coaches im Überblick

Die ersten Sendetermine von "The Voice Kids" 2024 sind immer den Blind Auditions gewidmet. In den ersten Folgen stellen sich die Coaches ihre Teams zusammen, bevor es über die Battles in die Live-Shows geht. Welche Kandidatinnen und Kandidaten haben die Coaches in ihrem Team? Hier finden Sie die aktuelle Übersicht:

Team Lena

Lena Meyer-Landrut wurde durch den ESC 2010 berühmt, den sie mit ihrem Lied "Satellite" gewann. Im Jahr darauf nahm sie noch einmal Teil und belegte Platz 10. Sie ist zum neunten Mal als Coach bei "The Voice Kids" dabei und hat 2015 ihrem Team-Mitglied Noah-Levi Korth zum Sieg von Staffel 3 verholfen. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten im Team Lena:

Bjarne (10)

Anabel (10)

Emilia (11)

Anand (14)

Tristan (9)

Alexandra (10)

Rosa (10)

Fiona (13)

Lina (8)

Team Wincent Weiss

2013 hat Wincent Weiss mit "Unter meiner Haut" seinen ersten großen Hit. Mittlerweile hat der Sänger mit seinen Alben mehrfach Gold geholt und seine letzte LP schaffte es in Deutschland und Österreich auf Platz 1 der Charts. Er ist zum vierten Mal Coach bei "The Voice Kids". Das sind die Gesangstalente im Team Wincent:

Maris (12)

Riley (14)

(14) Erika (11)

Jakob (15)

Rosalie (11)

Greta (13)

Antonia (8)

Christina (15)

Franz (13)

Lucas (11)

Lennart (13)

Erik (13)

Team Michi & Smudo

Die beiden Mitglieder der Fantastischen Vier haben mit ihrer Hip-Hop-Gruppe so ziemlich alles erreicht, was man im Musikgeschäft erreichen kann. Mehrere Platin-Alben und Nummer-1-Hits, zahllose Auszeichnungen und natürlich ausverkaufte Stadien gehören zum Portfolio des Quartetts. Michi Beck und Smudo waren 2021 zum ersten Mal als Coaches bei der Kids-Variante dabei, in der vergangenen Staffel kam Siegerin Georgia Balke aus ihrem Team. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten im Team Michi & Smudo:

Kai (13)

Malya (10)

Jana (11)

Anna (11)

Lilian (15)

Lilly (12)

Linus (15)

Nahla (11)

Maleen (12)

Frida (12)

Carmen (13)

Team Alvaro

Die ersten zehn Jahre seines Lebens verbrachte Alvaro Soler in Spanien – er wurde 1991 in Barcelona geboren. Mit seinem Debütalbum "Eterno Agosto" schaffte er es in der Schweiz und in Italien direkt auf Platz 1 der Charts. In Deutschland reichte es immerhin für Platz 5. Neben seiner Karriere als Sänger ist Soler auch als Songwriter für andere Künstler tätig. Genau wie Michi und Smudo ist er seit 2021 als Coach bei "The Voice Kids" dabei. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten im Team Alvaro:

Lana (8)

Madeleine (15)

Leon (14)

Victoria (15)

Maikel (14)

Yuval (14)

Simón (15)

Isa (14)

Noah (14)

Paloma (10)

Bellamore (13)

Nach jeder Sendung aktualisieren wir die Listen und verraten Ihnen, welche Kandidaten es in eines der vier Teams geschafft haben.