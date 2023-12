"The Voice of Germany" 2023: Das ist der Gewinner/Das ist die Gewinnerin

Das Finale von "The Voice of Germany" 2023 ist vorbei und die Gewinnerin steht fest. Hier erfahren Sie alles über die letzten Auftritte und wer gewonnen hat.

Bereits seit Beginn der Sendetermine von "The Voice of Germany, Staffel 13, kämpfen die Kandidaten um den Einzug ins Finale. Nun ist dieses vorbei. Die letzten verbliebenen Gesangstalente sind gestern am 8. Dezember im großen Finale gegeneinander angetreten. Nachdem sie bereits die Sing-Offs, die Battles und die übrigen Live-Shows überstanden haben, war dies die letzte große Hürde vor dem Sieg. Dieser gebührt allerdings nur einem einzigen der "The Voice of Germany "2023-Teilnehmer. Daher mussten diese im Finale noch einmal ihr gesamtes Können unter Beweis stellen.

Mit welchen Liedern traten die Kandidaten gestern im großen Finale an? Aus welchen Teams stammten die diesjährigen Finalisten? Welche Stars sind diesmal zum Finale eingeladen worden? Hier erfahren Sie wer am Ende die große Gewinnerin der Show ist sowie alles rund um die Teilnehmer und ihre Songs beim "The Voice of Germany"-Finale 2023.

Gewinner bei "The Voice of Germany" 2023: Malou Kreyelkamp hat gewonnen

Die 13. Staffel von "The Voice of Germany" fand ihren Abschluss am 8. Dezember 2023 in einer Live-Übertragung auf SAT.1. Unter den fünf talentierten Finalisten, Malou Kreyelkamp, Joy Esquivias, Egon Herrnleben, Emely Myles und Desirey Sarpong Agyemang, konnte Malou Kreyelkamp die Jury und Zuschauer mit ihrer finalen Performance am Meisten überzeugen.

Die Entscheidung wurde durch die Zuschauer in der Joyn-App getroffen, wo sie live für ihre Favoriten voten konnten. Die Finalisten präsentierten ihre ersten eigenen Singles, darunter Malou Kreyelkamps "Glacier Rivers", ein persönlicher Song, der sich mit ihrem Outing auseinandersetzt.

Weltstars wie James Blunt, Emeli Sandé, Joy Denalane, die Giant Rooks und Nico Santos unterstützten die Finalisten im Verlauf der Show, indem sie jeweils im Duett mit den "The Voice"-Talenten auftraten. James Blunt zeigte sich bereits vor der Entscheidung zuversichtlich, dass Malou die Gewinnerin sein würde. Diese Vorhersage bewahrheitete sich und Malou sicherte sich den ersten Platz mit starken 28 % der Zuschauerstimmen. Mit dem Sieg erhält Malou nun auch einen eigenen Plattenvertrag.

"The Voice of Germany" 2023: Das waren die Kandidaten und Lieder im großen Finale am 8. Dezember

Das Teilnehmerfeld bei "The Voice of Germany" 2023 hat sich im Verlauf der letzten Sendungen rapide gelichtet. Nun waren aus den Teams der "The Voice of Germany"-Coaches nur noch fünf Kandidaten übrig. Diese hatten gestern in der finalen Show der Staffel die Chance darauf, mit ihrer Performance den Sieg einzufahren. Mit welchen Songs sie diese Chance zu nutzen gedenkten, erfahren Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Die folgenden Kandidaten haben es bis ins Finale geschafft und kämpften gestern am 8. Dezember um den Sieg:

Joy Esquivias

Joy Esquivias Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Im Jahr 2019 verließ Joy Esquivias aus Team Shirin ihre Heimat auf den Philippinen, um in Deutschland der Liebe nachzugehen. Ihr größter Stolz ist ihr vierjähriger Sohn, dem die alleinerziehende Mutter ihre Single "Promenade" widmet.

Des Weiteren präsentierte Joy den Song "All This Love" im Duett mit Emeli Sandé, wodurch ein langgehegter Traum für sie in Erfüllung ging.

Egon Herrnleben

Egon Herrnleben Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Im Finale von "The Voice of Germany" sang Egon Herrnleben für das Team Ronan. Der Metal-Fan aus Bamberg beeindruckte mit seiner Single "Monsters", die das Thema der Einzigartigkeit jedes Menschen behandelt.

Zusätzlich zu seinem rockigen Auftritt mit "Monsters" zeigte Egon auch seine vielseitige Seite. Gemeinsam mit den Giant Rooks präsentierte er den Song "Somebody Like You", der ruhigere Töne anschlug.

Emely Myles

Emely Myles Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Im großen Finale von "The Voice of Germany" trat Emely Myles aus Team Ronan an. Bereits in ihrer Heimatstadt Panama erlangten ihre Auftritte bei der Show virale Aufmerksamkeit. In ihrer Single "We Got This" präsentiert Emely ihr volles Stimmvolumen. Der Song ist für sie von persönlicher Bedeutung, da er Themen wie Selbstliebe und die Akzeptanz individueller Unterschiede behandelt, so das Finaltalent.

Die deutsche Soul- und R&B-Sängerin Joy Denalane unterstützte Emely in ihrem Auftritt. Gemeinsam präsentierten sie eine Version von "Happy".

Malou Lovis Kreyelkamp

Malou Lovis Kreyelkamp Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Malou, Teil von Team Bill und Tom, performte ihre Single "Glacier Rivers". Der Song, der sich an ihr jüngeres Selbst richtet, dient auch als Inspirationsquelle für andere, zu sich selbst zu stehen und thematisiert zudem ihr Coming-Out.

Durch diesen persönlichen Song sicherte sich Malou den Titel der Siegerin der 13. Staffel von "The Voice of Germany". Im Finale trat die Kölnerin zudem gemeinsam mit Superstar James Blunt auf und präsentierte den Song "All The Love That I Ever Needed".

Desirey Sarpong Agyemang

Desirey Sarpong Agyemang Foto: PROSIEBEN/SAT.1/Claudius Pflug

Im "The Voice"-Finale präsentierte Desirey Sarpong Agyemang aus Team Giovanni ihre eigene Debüt-Single "Break Of Day". Der Song thematisiert Lebenskrisen und den Optimismus, dass sich alles zum Besseren wenden wird. Desirey, geboren in Ghana, reflektierte persönliche Herausforderungen zu Beginn des Jahres, darunter Jobverlust und Studienabbruch. Zudem durfte sie gemeinsam mit Nico Santos den Song "Number 1" auf der "The Voice"-Bühne performen.

"The Voice of Germany" 2034: Diese internationalen Stars waren gestern im Finale mit dabei

Wie schon in der Vergangenheit wurden die Finalisten auch dieses Jahr wieder von internationalen Stars unterstützt. Dabei handelte es sich sowohl um ehemalige Coaches aus früheren Staffeln als auch um bisher noch nicht in der Show zu Gast gewesene Sänger. Diese sind selbstverständlich nicht irgendwer, sondern können sich mit Fug und Recht echte Weltstars nennen.

Diese internationalen Stars konnten für das gestrige "The Voice of Germany"-Finale 2023 gewonnen werden:

James Blunt

Emeli Sandé

Joy Denalane

Giant Rooks

Nico Santos

Rea Garvey

"The Voice of Germany": So wurde das Finale am 8. Dezember übertragen

Die Übertragung von "The Voice of Germany" 2023 fand wieder sowohl auf Sat.1 als auch auf ProSieben statt. Die beiden TV-Kanäle hatten sich mit der Ausstrahlung der Folgen abgewechselt. Das große Finale ist ebenfalls wieder nur auf einem der Sender zu sehen - und zwar auf Sat.1. Dort wurde die Finalshow gestern am 8. Dezember ab 20.15 live übertragen.

Alternativ gibt es selbstverständlich auch beim großen Finale die Option, das Ganze im Livestream bei Joyn zu sehen. Hier gibt es die Folge auch in der Wiederholung zu sehen. Um dieses Angebot nutzen zu können, wird allerdings ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Ein solches ist bei dem Streaminganbieter ab 6,99 Euro pro Monat zu haben.