"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 11. Oktober

Seit dem 26. September 2024, läuft Staffel 14 von „The Voice of Germany“ über die Bildschirme. Die Sendetermine liegen in der Regel immer donnerstags bei ProSieben. Freitags gibt es die Musikshow bei Sat.1 zu sehen.

Die Jury der Castingshow „The Voice of Germany“ hat 2024 eine umfassende Neubesetzung erlebt, da kein Juror aus der letzten Staffel zurückkehrt ist. Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating sowie Shirin David wirken 2024 nicht mehr mit. Dennoch stehen die Talente vor bekannten TVOG-Gesichtern auf der Bühne. In Staffel 14 sind erneut Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster mit von der Partie, die in vorherigen Staffeln von „The Voice of Germany“ bereits zu sehen waren.

Neu dabei ist Singer-Songwriter Kamrad, der für neue Impulse im Jury-Team sorgt. Der 27-Jährige ist seit 2017 musikalisch aktiv. Ihm gelang der Durchbruch mit seiner Single „I Believe“, die aktuell über 111 Millionen Streams auf Spotify hat. Weitere Erfolge feierte er mit Songs wie „Feel Alive“ und „So Good“, die regelmäßig im Radio laufen und in den deutschen Charts vertreten sind. Der Musiker aus Wuppertal zeigt sich ehrgeizig und tritt bei „The Voice of Germany“ 2024 an, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten.

Die Blind Auditions von TVOG gehen am Freitag, dem 11. Oktober 2024, bereits in die sechste Runde. Welche Kandidaten sind in der neuen Folge dabei? Mit welchen Liedern möchten die Talente die Coaches überzeugen? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle Infos.

Folge 6 von „The Voice of Germany“ 2024: Kandidaten und Lieder am 11. Oktober

Die einzelnen Teams bei „The Voice of Germany“ 2024 füllen sich langsam. Wer sind die Kandidaten, die in Folge 6 versuchen sich einen Platz für die Battles zu sichern? Hier stellen wir Ihnen alle Talente vor, die am 11. Oktober 2024, auf der TVOG-Bühne stehen. Um die Übertragung von Folge 6 kümmert sich übrigens der Sender Sat.1.

Petter Bjällö (49, Hamburg)

Vor seinem Auftritt verrät der Musiker, dass er mit seiner Musik Menschen berühren wolle. Dadurch könne er ihnen auch eine kurze Auszeit vom Alltag schenken. Für die Blind Auditions hat er das Lied „Die Musik Der Nacht“ aus dem „Phantom der Oper“ vorbereitet.

Icon Vergrößern Petter Bjällö-Glaser singt in Folge 6 von "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Petter Bjällö-Glaser singt in Folge 6 von "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/André Kowalski

Bärbel Weinert-Maurer (41, Landkreis Mainz-Bingen / Rheinland-Pfalz)

Bei Bärbel fließt Musik durchs Blut. Sie und ihr Mann rocken schon seit Kindesalter zusammen. Heute musizieren die beiden sogar in ihrer eigenen Rock-Cover-Band. Bei „The Voice of Germany“ steht sie allerdings alleine mit dem Song „Open Your Eyes“ von Guano Apes auf der Bühne.

Icon Vergrößern Bärbel Weinert-Maurer möchte dem Publikum und den Coaches zeigen, welche Bedeutung Rockmusik in ihrem Leben spielt. Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Bärbel Weinert-Maurer möchte dem Publikum und den Coaches zeigen, welche Bedeutung Rockmusik in ihrem Leben spielt. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Jacqueline Haider (22, Graz / Österreich)

Musik hat für Jacqueline eine entspannende Wirkung. Sie spricht sogar von einem Wohlfühl-Ort. Besonders mag sie Musik, die Gefühle übermittelt und Power in sich hat. Mit dem Song „Nothing‘s Gonna Change My Love For You“ von George Benson, möchte sich die 22-Jährige in den Blind Auditions von ihrer besten Seite zeigen.

Icon Vergrößern Kann Jacqueline Haider die Coaches in den Blind Auditions überzeugen? Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kann Jacqueline Haider die Coaches in den Blind Auditions überzeugen? Foto: Joyn/Claudius Pflug

Scorpion (24, Berlin)

Die Musik habe Scorpion aus einer schweren Phase herausgeholfen. Bei „The Voice of Germany“ möchte das Talent die Geschichte dahinter teilen. Für die Blind Auditions hat Scorpion „Jaded“ von Miley Cyrus vorbereitet.

Icon Vergrößern Scorpion wartet das Urteil der TVOG-Jury ab. Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Scorpion wartet das Urteil der TVOG-Jury ab. Foto: Joyn/André Kowalski

Sascha Steitz (28, Wiesbaden / Hessen)

Sascha behauptet, dass seine Stärke das Gefühl in seiner Stimme sei. Außerdem könne er gut die Geschichten hinter Songs vermitteln. Wird ihm das mit dem Song „Glücklich“ von Montez auch gelingen?

Icon Vergrößern Sascha Steitz steht in den Blind Auditions von "The Voice of Germany" im Rampenlicht. Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Sascha Steitz steht in den Blind Auditions von "The Voice of Germany" im Rampenlicht. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Celina Lücke (20, Geestland / Niedersachsen)

Celina singt „She Used To Be Mine“ aus dem Musical Waitress. Die Figur Jenna sei ihre absolute Traumrolle. Schafft Celina es eine Runde weiter?

Icon Vergrößern Bei "The Voice of Germany" versucht Celina das beste aus sicher herauszuholen. Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Bei "The Voice of Germany" versucht Celina das beste aus sicher herauszuholen. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Emily König (19, Salzgitter / Niedersachsen)

Vor ihrem Auftritt bei „The Voice of Germany“ sagt Emily: „Ich will Minderheiten in unserer Gesellschaft, die genauso schüchtern sind, wie ich es einmal war, ermutigen und inspirieren, laut zu sein und niemals ihren Traum aufzugeben“. In den Blind Auditions trägt sie den Song „Flowers“ von Lauren Spencer-Smith vor.

Icon Vergrößern Die 19-jährige Emily performt in den Blind Auditions von "The Voice of Germany". Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Die 19-jährige Emily performt in den Blind Auditions von "The Voice of Germany". Foto: Joyn/André Kowalski

Marc Phillips (26, Plankstadt / Baden-Württemberg)

Marcs Gitarre trägt den Namen Luna. Sie sei für den Sänger eine Art Glücksbringer. Zusammen haben sie schon einige Bühnenauftritte bewältigen können. Wird Marc den Song „California Dreamin‘ “ von The Mamas & Papas diesmal auch erfolgreich performen können?

Icon Vergrößern Marc Phillips singt in Folge 6 von "The Voice of Germany" um den Einzug in die Battles. Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Marc Phillips singt in Folge 6 von "The Voice of Germany" um den Einzug in die Battles. Foto: Joyn/André Kowalski

Anima Beka (22, Neuss / Nordrhein-Westfalen)

Privat hört Anima R&B, Gospel und Balladen. Musik habe für sie eine beruhigende Wirkung. Vor „The Voice of Germany“ hat Anima schon auf einigen Hochzeiten gesungen. Die 22-Jährige hofft, mit dem Lied „Masterpiece“ von Jessie J. eine Runde weiterzukommen.

Icon Vergrößern Am 11. Oktober 2024 ist Anima Beka auf der TVOG-Bühne zu sehen. Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Am 11. Oktober 2024 ist Anima Beka auf der TVOG-Bühne zu sehen. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Maximilian Henning (22, Taufkirchen (Vils) / Bayern)

Auch Maximilian steht in den Blind Auditions mit seiner Gitarre auf der Bühne. Für „The Voice of Germany“ hat er den Song „Holes“ von Passenger vorbereitet. Laut Maximilian sei die größte Herausforderung, dem Lied das gewisse Etwas zu verleihen und den Zuhörern dabei einen besonderen Moment zu schenken.

Icon Vergrößern Maximilian Henning ist in Staffel 14 von "The Voice of Germany" dabei. Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Maximilian Henning ist in Staffel 14 von "The Voice of Germany" dabei. Foto: Joyn/André Kowalski