"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 26. September

Staffel 14 von „The Voice of Germany“ startet am 26. September 2024 im Fernsehen, während die Übertragung auf Joyn bereits seit dem 19. September mit einer Spezialfolge stattfindet. Um die einzelnen Sendetermine kümmern sich wie in den vorherigen Staffeln die zwei Sender ProSieben und Sat.1. Nach der TV-Ausstrahlung können alle Episoden auf Joyn gestreamt werden, wo auch die Folgen vergangener Staffeln sowie eine Vielzahl weiterer Sendungen und Serien zu finden sind.

„The Voice of Germany“ 2024 bringt zudem eine vollständige Neuauflage der Jury mit sich, da die Coaches der vorherigen Staffel nicht zurückkehren. Stattdessen sind diesmal bekannte Gesichter wie Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber dabei, die nach einer Auszeit wieder ihre Fähigkeiten als Coach unter Beweis stellen möchten. Neu im Team ist Kamrad, der die Jury ergänzt.

In Folge 1 von „The Voice of Germany“ 2024 singen insgesamt zwölf Talente um den Einzug in die Battles. Unter ihnen befindet sich auch ein Gesangs-Duo. Sie möchten wissen, welche Kandidaten am 26. September 2024 bei „The Voice of Germany“ auf der Bühne stehen? Welche Lieder haben die Talente in Folge 1 vorbereitet? Hier in diesem Artikel haben wir alle Antworten parat.

„The Voice of Germany“ 2024: Kandidaten und Lieder in den Blind Auditions am 26. September

Alle Kandidaten haben ein Ziel: „The Voice of Germany“ 2024 werden. Wer die Musikshow gewinnt, wird im großen Finale entschieden. Auf ihrem Weg dorthin müssen die Kandidaten ihr Können aber erstmal in den Blind Auditions unter Beweis stellen. Für welche Kandidaten aus Folge 1 geht die „The Voice of Germany“-Reise weiter? Hier stellen wir alle Kandidaten vor, die am 26. September in der Show zu sehen sind. Außerdem verraten wir Ihnen, welche Lieder die Coaches auf den roten Sesseln sowie das Publikum zu hören bekommen.

Verena de la Caridad Voigt Linares (17, Frankfurt Oder / Brandenburg)

Kandidatin Verena hat mit zwölf Jahren eine Musikschule besucht. Mit 14 Jahren stand sie dann sogar schon vor einem Publikum auf der Bühne. Am liebsten mag sie Soul und Latino-Musik. Für „The Voice of Germany“ hat sie den Song „Train Wreck“ von James Arthur vorbereitet.

Verena de la Caridad Voigt Linares bei "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/André Kowalski

Anna Kneer (28, Stuttgart / Baden-Württemberg)

Neben Singen ist Cheerleading Annas große Leidenschaft. An dem Sport reizt sie besonders das Adrenalin, wenn sie in die Luft geworfen wird. In Folge 1 von „The Voice of Germany“ steht Anna nicht als Cheerleader, sondern als Sängerin mit dem Song „Texas Hold ‚Em“ von Beyoncé auf der Bühne.

Anna Kneer in den Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/Claudius Pflu

Anil Yildirim (25, Düsseldorf / NRW)

Anils große Leidenschaft ist das Singen. Dabei ist ihm der Ort nicht wichtig. Singen könne er überall, egal ob daheim, im Bus, auf dem Weg zur Schule oder in der Schule selbst. Für seinen großen Auftritt bei „The Voice of Germany“ hat er sich für den Song „Ich Wünschte, Du Wärst Verloren“ von Schmyt entschieden.

Anil steht in Folge 1 auf der TVOG-Bühne. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Biggi Käfer (53, Neuenstadt am Kocher / Baden-Württemberg)

Talent Biggi hat eine Klangschale als Glücksbringer. Diese helfe ihr, sich zu beruhigen und sie in ihre Mitte zu bringen. In den Blind Auditions von the „The Voice of Germany“ singt sie „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin. Wird ihr die Klangschale beim Auftritt eine Hilfe sein?

Biggi Käfer während ihrer Performance bei "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Marlene Bellissimo (29, Berlin)

Marlenes größtes Hobby ist das Sammeln von alten Schelllackplatten. Besonders gerne mag sie aber Schlagerplatten. Mit dem Song „Dream A Little Dream“ von Ozzie Nelson möchte sie die Coaches von sich überzeugen.

Marlene Bellissimo stellt sich bei "The Voice of Germany" 2024 dem Urteil der Jury. Foto: Joyn/André Kowalski

Anna Lena Lubes (31, Oberhausen / NRW)

Für Anna ist Musik mehr als nur Klänge. Vielmehr sieht sie Musik als Sprache, die Emotionen beschreiben kann. Worte würden das oft nicht schaffen. Am 26. September ist Anna mit „Part Of Your World“ aus dem Film „The Little Mermaid“ auf der „The Voice of Germany“-Bühne zu sehen.

Anna Lena Lubes ist bei "The Voice of Germany" 2024 dabei. Foto: Joyn/André Kowalski

Sebastian Zappel (25, Fürth / Bayern)

Sebastian hat einen Traum: Menschen mit seiner Musik und seinen Emotionen zu erreichen. Wird sein Traum bei „The Voice of Germany“ 2024 wahrwerden? Den ersten Versuch wagt er mit dem Song „Pointless“ von Lewis Capaldi.

Sebastian Zappel während seiner Performance bei "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/André Kowalski

Jamal Weindl & Benjamin Rückerl (29 & 24, Region Landshut / Bayern)

Die zwei Musiker spielen beide Gitarre und hatten in diesem Zuge eine Idee entwickelt. Zusammen nehmen sie Cover auf und laden sie auf Instagram hoch. Dieser Schritt brachte sie auch zu „The Voice of Germany“ 2024. Für die Blind Auditions haben Jamal und Benjamin „Mr. Brightside“ von The Killers vorbereitet.

Jamal Weindl und Benjamin Rückerl treten als Duo bei "The Voice of Germany" 2024 auf. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Maurice Allen Lee (71, Duisburg / NRW)

Maurice übt Tag und Nacht. Er selbst behauptet, dass seine Nachbarn ihn ab und zu bis spät in die Nacht am Rhein auf dem Fahrrad Gesangsübungen machen hören. Hat sich das viele Training ausgezahlt? In den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ 2024 singt er „Loco In Acapulco“ von The Four Tops.

Maurice Allen Lee auf der Bühne von "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Kaya Wiemers (21, Hilden / NRW)

Kaya hat sich bei den Blind Auditions für den Song „Ich Liebe das Leben“ von Vicky Leandros entschieden. Mit dem Song verbinde sie immer ein Gefühl von Leichtigkeit und vor allem Lebensfreude.

Kaya Wiemers singt in den Blind Auditions um den Einzug in die nächste Runde von "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Marta Syrenskiy (38, Düsseldorf / NRW)

Martas Leidenschaft ist es zu Rappen. Schon als Kind habe sie viel Deutschrap gehört und auch bei amerikanischem Rap immer mitgerappt. Mit dem Song „Let Me Blow Ya Mind“ von Eve feat. Gwen Stefan möchte sie die Coaches bei „The Voice of Germany“ 2024 von ihrem Talent überzeugen.

Marta Syrenskiy rappt in den Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2024. Foto: Joyn/André Kowalski