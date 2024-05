"Wendland - Stiller und der rote Faden": Termin gestern, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV - alle Infos

"Wendland - Stiller und der rote Faden": Alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung finden Sie hier.

Für Hauptkommissar Jakob Stiller ist die Anreise zum Tatort immer noch ein ganz besonderes Erlebnis: Am liebsten erkundet er die schnurgeraden Landstraßen im Wendland auf seinem Fahrrad, was ihm immer wieder neue Abenteuer und Perspektiven eröffnet. Gelegentlich trampt er auch per Traktor, um schneller voranzukommen. Als eher introvertierter LKA-Beamter und nebenbei erfolgreicher Autor von Kriminalromanen wurde er aus der lebhaften Metropole Hamburg ins beschauliche ehemalige Zonenrandgebiet an der Elbe versetzt.

In der Dienststelle des fiktiven Örtchens Dahlow steht Stiller nun vor seiner nächsten großen Herausforderung. Dabei dreht es sich um das Geheimnis eines Wildunfalls. Der Krimi mit dem Titel "Wendland - Stiller und der rote Faden" wird demnächst im ZDF ausgestrahlt. Wir haben die Infos für Sie.

"Wendland - Stiller und der rote Faden": Der Termin

Das ZDF hatte die Ausstrahlung von "Wendland - Stiller und der rote Faden" für Samstag, 18. Mai 2024, angekündigt. Der Krimi startete zur besten Sendezeit - um 20.15 Uhr.

Besetzung von "Wendland - Stiller und der rote Faden": Diese Schauspieler sind im Cast

Das ZDF hat die folgende Besetzungsliste bekanntgegeben:

Ulrich Noethen als Jakob Stiller

als Bettina Burchard als Kira Engelmann

als Malte Thomsen als Oliver Klasen

als Helene Grass als Dr. Silke Landauer

als Dr. Silke Landauer Katjana Gerz als Birthe Engelmann

Angelina Häntsch als Patty Malchow

Frida Lovisa Hamann als Sonja Kramers

als Sebastian Hülk als Raik Kleinert

Ole Lagerpusch als Mario Luksch

als Rosa Thormeyer als Sophia Mrazek

als Neil Malik Abdullah als Henning Mrazek

als Till Wonka als Thorben Darbel

als Thorben Darbel Torsten Michaelis als Lutz Engelmann

Im Stab waren aktiv:

Schnitt: Simone Klier

Musik: Christoph Zirngibl

Kamera : Tobias Schmidt

: Buch: Peer Klehmet , Klaus Wolfertstetter

, Klaus Wolfertstetter Regie: Bruno Grass

Die Handlung: Worum geht es bei "Wendland - Stiller und der rote Faden"?

Ein Zwischenfall auf einer abgelegenen Landstraße nimmt eine düstere Wendung: Neben einem toten Wildschwein liegt ein lebloser Mann am Straßenrand. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass der Mann nicht durch den Zusammenstoß mit dem Keiler, sondern durch Stichwunden getötet wurde. Das Tier wurde offenbar zuerst überfahren und dann ebenfalls erstochen.

Der Tote war ein angesehener Bäckermeister in einem nahegelegenen Dorf. Bei ihren Ermittlungen stoßen Stiller und Kira auf die Jagdschule Wendland, die in der Nähe des Tatorts liegt. Sowohl einzelne Schüler als auch der Schulleiter Raik geben den Ermittlern Rätsel auf, da sie offensichtlich etwas zu verbergen haben.

Zudem werfen die Aktivitäten eines Wilderers, der in der Gegend sein Unwesen treibt, weitere Fragen auf. Trotz intensiver Nachforschungen führen die Spuren zunächst nicht zur Aufklärung des Verbrechens. Erst als die Ermittlungen eine bisher unbekannte Verbindung zwischen dem Schulleiter der Jagdschule und einer Angestellten des Mordopfers aufdecken, kommen Stiller und Kira der Wahrheit näher.

"Wendland - Stiller und der rote Faden": Übertragung im TV oder Stream

Fans des analogen TV müssen nicht lange grübeln: Zur veröffentlichten Zeit "ZDF" drücken, und schon kann es losgehen mit der wilden Hatz auf den Mörder. Lieber digital? Auch kein Problem. Der Jagdsaison läuft zeitgleich in der Mediathek des Senders.

Gibt es eine Wiederholung von "Wendland - Stiller und der rote Faden"?

Ob es eine Wiederholung im linearen Fernsehprogramm geben wird, ist bisher unbekannt. Aber was soll's? Die Folge "Wendland - Stiller und der rote Faden" steht Ihnen in der Mediathek des ZDF noch eine ganze Weile zu Gebote.