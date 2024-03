GNTM am 28. März 2024: Wer ist raus nach Folge 7?

Bei "GNTM 2024" sucht Heidi Klum zum 19. Mal nach dem nächsten deutschen Topmodel - auch unter Männern. Wer ist raus nach Folge 7 am 28. März? Wer ist weiter?

Am Ende von Folge 7 gab es für viele der Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024 eine Überraschung - ein Mitfavorit musste die Show verlassen. Eine Woche nach dem große Umstyling gab es das erste Sedcard-Shooting. Dieses fand unter der heimlichen Beobachtung eines Kunden statt. Christian Anwander nahm Fotos von den aufstrebenden Nachwuchsmodels auf und unterstützte die Model-Mama bei der anschließenden Auswahl. Für alle verbliebenen Models geht es in Folge 8 nach Los Angeles in Kalifornien.

Folglich mussten zuvor alle Kandidaten nochmal vor die Jury treten, welche in Folge 7 aus Heidi Klum und Fotograf Christian Anwander bestand. Für zwei Nachwuchsmodels endete danach der Traum vom Topmodel. Welcher Kandidat und welche Kandidatin musste wieder nach Hause reisen? Hier verraten wie es Ihnen.

GNTM 2024: Wer ist in Folge 7 rausgeflogen?

In der siebten Folge von " Germany's Next Topmodel" sorgte Heidi Klums Entscheidung für Aufregung bei vielen Models. Besonders das Ausscheiden des männlichen Models schockierte die Kandidaten. Gemeinsam mit vier weiteren Kandidatinnen stellte sich Alexandra der Beurteilung von Heidi Klum und dem Gastjuror Christian Anwander. Nach anerkennenden Worten wurden die Modelmappen verteilt. Während Grace, Nuri und Lilli sich über ihr Weiterkommen freuten, blieb für Mare und Alexandra die Unsicherheit bestehen.

Christian Anwander äußerte, dass beide Kandidatinnen es der Jury nicht leicht gemacht hätten. Er beschrieb Alexandra als "sehr, sehr, sehr verkrampft" und Mare erhielt ähnliche Kritik. Heidi Klum überlegte, ob bei Alexandra möglicherweise Angst im Spiel gewesen sei und bemängelte das Fehlen eines gewissen Glanzes in ihrer Performance. Letztendlich erhielt Alexandra keine Modelmappe.

Bei den Männern stand eine Entscheidung zwischen Luka und Max bevor. Heidi Klum gibt bei der Entscheidung beiden Zwillingen Einzelkritik. Heidi erklärt Luka, dass er im Vergleich zu seinem Bruder schwächer war. Max wurde für seine steife Performance kritisiert und sein Auftreten wird mit dem eines Roboters verglichen. Der Fotograf merkte, dass etwas nicht stimme und Max abwesend wirkte. Damit hatte er auch recht, denn sein Vater war krank und die damit verbundenen Sorgen hielten Max schon die Nacht zuvor wach.

Das hatte seine Konsequenzen für den Mitfavoriten: Heidi verkündete, dass für Max die Reise hier endet. Während Max Trost und Zuspruch erhält, feiert Luka sein Weiterkommen und freut sich auf die Reise nach Los Angeles.

Wer ist raus bei GNTM 2024?

Heidi Klum hat nach sieben Folgen bereits ordentlich aussortiert. Diese Kandidatinnen und Kandidaten mussten GNTM 2024 bereits verlassen:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

GNTM 2024: Wer ist weiter dabei nach Folge 7 am 28. März 2024?

Folgende Kandidaten haben nach wie vor eine Chance, sich den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024 zu sichern:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Felix (20) aus Passau

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Maximilian (21) aus Wien

Dominic (20) aus Kaltenburg-Lindau

Dominik (27) aus Waltenhofen

Lucas (24) aus Norderstedt

Luka (24) aus Frankfurt

Yusupha (25) aus Bremen

Bei den Frauen sind diese Kandidatinnen noch im Rennen:

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Lilli (22) aus Mannheim

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Jana (24) aus Kreis Germersheim

Nuri (21) aus Berlin

Mare (22) aus Gmund am Tegernsee

Stella (34) aus Dortmund

GNTM: Folge 7 als Wiederholung sehen

Staffel 19 von GNTM wird immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Falls Sie eine Folge verpassen, können Sie diese problemlos nachträglich sowohl online im Stream als auch im Fernsehen ansehen. Auf Sixx wird jeden Freitag nach der Erstausstrahlung am Vorabend eine Wiederholung der aktuellen Folge gezeigt. Außerdem sind die Folgen ebenso wie der Live-Stream auf Joyn verfügbar. Dort stehen nicht nur die Episoden der aktuellen Staffel zur Verfügung, sondern auch alle vergangenen Folgen von GNTM, mit Ausnahme der ersten Staffel.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2024?

Laut der Sendetermine von GNTM 2024 läuft die nächste Folge der Castingshow am 4. April ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Es handelt sich dabei um die achte Folge der aktuellen Staffel.