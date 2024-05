"Wilsberg - Datenleck": Termin gestern, Darsteller und Übertragung im TV und Stream

Anfang Mai läuft die neueste Folge von "Wilsberg" im TV. Wann wird "Datenleck" übertragen? Worum geht es und welche Schauspieler werden zu sehen sein?

Aktuell läuft "Wilsberg" in der neunten Staffel im ZDF. Im Zentrum der Krimi-Serie aus Münster steht der Antiquar Wilsberg, der immer knapp bei Kasse und deshalb öfter mal als Privatdetektiv unterwegs ist. Gespielt wird Georg Wilsberg von Leonard Lansink. Als Privatdetektiv pflegt er eine enge Freundschaft mit Hauptkommissarin Anna Springer. Anna Springer, gespielt von Rita Russek, ist im Morddezernat Münster tätig.

Seit dem 13. April 2024 werden wieder neue Folgen des Samstagskrimis ausgestrahlt. Die aktuelle Folge der neunten Staffel trägt den Namen "Datenleck". Worum geht es in "Datenleck"? Wann läuft Folge 2 im TV und Stream und wird es eine Wiederholung im linearen TV-Programm geben? Alle wichtigen Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

"Wilsberg - Datenleck": Termin

Die zweite Folge der neunten Staffel von "Wilsberg" lief am Samstag, den 11. Mai 2024, im ZDF. Seit dem 13. April 2024 laufen die neuen Episoden wieder regelmäßig im TV. Los ging es zur Prime Time um 20.15 Uhr. Wie üblich hatte die Episode Spielfilmlänge und war bis 21.45 Uhr angesetzt.

"Wilsberg - Datenleck": Übertragung im TV und Stream

Wie bereits die Staffeln zuvor wird auch Staffel 9 von "Wilsberg" im ZDF übertragen. Auch in der ZDF-Mediathek kann man die Episoden verfolgen. Die Krimiserie wird Stück für Stück im TV ausgestrahlt und parallel Online-First in der Mediathek zur Verfügung gestellt. Bereits seit dem 4. Mai 2024 kann man "Datenleck" online ansehen.

Termin: Samstag, 11. Mai 2024

Samstag, 11. Mai 2024 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : ZDF

Übertragung im Stream: ZDF -Mediathek

Die Handlung von "Wilsberg - Datenleck"

Worum geht es in Folge 2 der neunten Staffel von "Wilsberg"? Am Aasee wird ein toter IT-Techniker gefunden. Der Fund der Leiche bringt Ekki Talkötter ganz schön in Bedrängnis. Zuvor war dieser im Büro mit genau diesem IT-Techniker Ralph Fechner aneinander geraten. Wilsberg soll jetzt als Privatdetektiv Ekkis Unschuld beweisen. Dafür ermittelt Georg Wilsberg im direkten Umfeld des Mordopfers, während die Juristin Dr. Tessa Tilker Ekki in der polizeilichen Vernehmung beisteht. Wilsberg ist bei seinen Ermittlungen außerdem auf Annas Patentochter Merle angewiesen. Sie soll sich in einem Hackerverein umsehen. In genau diesem idealistischen Hackervereins war auch Ralph Fechner Mitglied. Auch die Trainerin des digitalen Sicherheitstrainings in der Mordkommission Münster ist Mitglied in diesem Verein.

Darsteller in "Wilsberg - Datenleck": Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

Die Hauptrolle Georg Wilsberg wird schon seit 1998 von Leonard Lansink gespielt. Im Januar 2024 feierte die Krimiserie "Wilsberg" und damit auch der Schauspieler Lansink die 80. Folge des Samstagskrimis. Zum festen Cast gehören außerdem Rita Russek als Hauptkommisaarin Springer, Oliver Korittke, Patricia Meeden und Roland Jankowsky. Aber auch neue Darsteller und Darstellerinnen kommen, je nach Drehbuch, immer wieder dazu. In der Regie ist Vivia Naefe die Hauptverantwortliche und die Autoren der zweiten Folge sind Thomas Gerhold und Magdalena Grazewicz. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Rollen und deren Schauspieler in "Wilsberg - Datenleck":

Rolle Schauspieler Georg Wilsberg Leonard Lansink Ekki Talkötter Oliver Korittke Dr. Tessa Tilker Patricia Meeden Kommissarin Springer Rita Russek Overbeck Roland Jankowsky Dirk Altmann Moritz Führmann Yasemin König Anne Schäfer Nora Blum Friederike Linke Ralph Fechner Mirco Kreibich Merle Janina Fautz Isabel Wolfangel Sarah Alles-Shahkarami Kommissarin Thuong Nhi Mai Duong Kieu Harald Drechshage Stefan Haschke Grabowski Vittorio Alfieri Malte Steg Johannes Klaußner Camperin Jenny Nicole Johannhanwahr Dan David Yann Vormweg Sina Karen Gauler

"Wilsberg - Datenleck": Gibt es eine Wiederholung?

Eine Wiederholung im linearen TV Programm ist aktuell nicht bekannt. Wer am Samstag jedoch keine Zeit hatte, muss nicht komplett auf "Datenleck" verzichten. In der ZDF-Mediathek stehen die Folgen noch etwa ein Jahr nach offizieller TV-Ausstrahlung zur Verfügung.

