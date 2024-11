Überschwemmungen nach Unwetter in Großbritannien

Nach heftigen Regenfällen in Großbritannien wurde in Wales am Sonntag der Notstand ausgerufen. Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, steige unter anderem in den walisischen Städten Pontypridd, Ebbw Vale und Aberdare das Hochwasser an. Es ist eine Folge des Sturms „Bert“, der am Wochenende über das Land hinwegfegte.

Am Samstag zog das Unwetter bereits mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde über einen Großteil der Inselgruppe. Der nationale Wetterdienst des Vereinigten Königreichs, Met Office, gab für den Nordwesten sowie den Süden der Insel eine gelbe Wetterwarnung für Wind und Regen heraus. Diese gelte bis Sonntagabend. Heftige Temperaturschwankungen von bis zu 15 Grad sorgten dafür, dass Schnee schmelze. Dieser wiederum verschlimmere die Situation, schreibt The Guardian.

Überschwemmungen in England: In Wales tritt Fluss über die Ufer

Im walisischen Pontypridd ist die Lage am Sonntagabend am schlimmsten: Dort trat der Fluss Taff über die Ufer und überflutete Häuser und Gärten. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung The Guardian gegenüber sagte, seien mehr als 100 Häuser überflutet worden. Für die Betroffenen seien Unterkünfte unter anderem in einer Bibliothek und einem Sportzentrum eingerichtet worden.

Bislang forderte das Unwetter vier Todesopfer. Zudem waren zwischenzeitlich bis zu 350.000 Haushalte ohne Strom, da Sturmböen die Leitungen beschädigt hatten. Weiterhin wurden Flüge gestrichen sowie Straßen und Brücken gesperrt.

In Großbritannien kam es nach heftigen Regenfällen und Schneeschmelze zu Überschwemmungen. Foto: George Thompson, PA Wire/dpa