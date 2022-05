Im Livestream: Erste Ufo-Anhörung im US-Kongress seit 50 Jahren

Vor dem US-Kongress kommt es zu einer brisanten und historischen Anhörung: Es geht dabei um Ufos und nicht identifizierte Luftphänomene.

Im vergangenen Jahr wurde in den USA ein Bericht zu einem brisanten Thema veröffentlicht. Es drehte sich damals alles um den Begriff UAP, eine Abkürzung, die hierzulande wenig bekannt ist. Trotzdem wurde der Bericht auf der ganzen Welt mit Spannung erwartet, immerhin verbergen sich hinter dem Begriff zwei brisante Themenfelder: Ufos und Aliens.

Die Abkürzung "unidentified aerial phaenomena", also im Deutschen "nicht identifizierte Luftphänomene". Es kann sich also auch um ausländisches Kampf- oder Spionagegerät oder auch andere Dinge handeln. Die UAP rücken nun wieder in den Fokus, denn im US-Kongress wird es nun eine öffentliche Anhörung geben.

Ufo-Anhörung vor dem US-Kongress

Der mit Spannung erwartete Bericht der US-Regierung lieferte kaum Antworten, was von Ernüchterung begleitet wurde. Auch deswegen sollen nun US-Politikerinnen und US-Politiker vor dem US-Kongress die Möglichkeit haben, Fachleute zu Ufos, Aliens und Luftphänomenen zu befragen.

Der demokratische Abgeordnete André Carson wird die Anhörung am Dienstag leiten. "Das amerikanische Volk erwartet und verdient, dass die Verantwortlichen in Regierung und Geheimdiensten alle potenziellen Risiken für die nationale Sicherheit ernsthaft bewerten und darauf reagieren – insbesondere solche, die wir nicht vollständig verstehen", erklärte Carson im Vorfeld. Die offizielle Anhörung beginnt um 15.00 Uhr europäischer Zeit. Sie kann im Livestream verfolgt werden.

Erste offizielle Ufo-Anhörung in den USA seit mehr als 50 Jahren

Es handelt sich um eine Anhörung mit Seltenheitswert und Brisanz. Seit mehr als 50 Jahren hat es keine öffentliche Anhörung mehr zu Ufos gegeben. Carson will "dem amerikanischen Volk die Möglichkeit geben, alles über diese Vorfälle zu erfahren." Es kommt hinzu, dass sich die Forschung Daten erhofft und dem Thema auch politische Brisanz zukommt. Es gibt seit Wochen Streit zwischen dem Pentagon und Kongress-Abgeordneten.

Hintergrund ist ein Gesetz, welches den Namen "National Defense Authorization Act" trägt. Dieses war vor fünf Monaten in Kraft getreten und verpflichtet das Militär, ein Ufo-Forschungsbüro einzurichten. In diesem müssen dann alle Berichte über "nicht identifizierte Luftphänomene" gesammelt und untersucht werden.

US-Militärpiloten schildern Begegnungen mit Ufos

Das Gesetz wurde vor allem wegen unterschiedlicher Berichte von US-Militärpiloten verabschiedet, die Begegnungen mit unbekannten Flugobjekten schildern. Diese fielen ihnen mit sehr schnellen Richtungswechseln und unglaublichen Flugmanövern auf. Extreme Geschwindigkeiten und abrupte Stopps machten diese besonders mysteriös.

Radarmessungen sollen ergeben haben, dass die Objekte Geschwindigkeiten von über 100.000 km/h erreichten. Um geheime Militärtechnologie der Chinesen und Russen könne es sich daher nicht handeln, schlussfolgern amerikanische Sicherheitspolitiker. Die Phänomene sollen außerdem schon seit 70 Jahren beobachtet werden.

In den USA wird ebenso offiziell ausgeschlossen, dass es sich um eigene Technologien handelt. "Ich habe alles gesehen, was wir in den Akten haben, und ich bin sehr zuversichtlich, dass es nicht uns gehört", zitiert das US-Magazin Politico hierzu einen ehemaligen Geheimdienstbeamten hohen Ranges, der nicht namentlich genannt wird.

Video: dpa

Moultrie und Bray können im US-Kongress befragt werden

Nach dem wenig informativen ersten Bericht ist der Druck auf das Pentagon immer weiter gestiegen. Zuletzt hatten mehrere US-Abgeordnete die Informations-Politik des Pentagons scharf kritisiert. Der Vorwurf: Es werden absichtlich Informationen über Ufos zurückgehalten. Repräsentant Tim Burchett wurde besonders deutlich: "Ich traue dem Verteidigungsministerium nicht zu, die Sache richtig anzugehen, da die Führung dort immer Teil einer Vertuschung war."

Burchett und die anderen Abgeordneten haben nun am Dienstag die Möglichkeit, zwei hochrangige Zeugen zu befragen. Es handelt sich dabei um Ronald Moultrie, den obersten Geheimdienstbeamten des Pentagons und Scott Bray, der als stellvertretender Direktor der Naval Intelligence tätig ist. Unter Moultrie wurde auch das Ufo-Forschungsbüro eingerichtet.