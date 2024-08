Mann und Junge werden bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein 12-jähriger Junge und ein 66-jähriger Radfahrer sind bei einem Unfall nahe Hasselroth-Neuenhaßlau (Main-Kinzig-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, fuhr der Junge mit einem E-Scooter von einem Feldweg auf einen Radweg und übersah einen entgegenkommenden Radfahrer. Beide prallten heftig zusammen.

Trotz getragenem Helm erlitt der Radfahrer schwere Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wegen schwerer Atembeschwerden und Kopfverletzungen musste der junge Fahrer des E-Scooters per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zuvor berichtete die Hessenschau.