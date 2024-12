Auto erfasst Familie auf Gehweg

Ein 53 Jahre alter Autofahrer soll in Fuldabrück (Landkreis Kassel) eine dreiköpfige Familie mit einem Kleinwagen auf einem Gehweg erfasst haben - darunter auch ein einjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilte, sprechen erste Ermittlungen dafür, dass es sich um einen Unfall infolge eines Fahrfehlers gehandelt habe.

Der 34-jährige Familienvater wurde demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr könne für ihn nach erster Einschätzung der Rettungskräfte nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Auch seine in einem Kinderwagen liegende einjährige Tochter wurde laut Mitteilung verletzt in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen des Kindes lägen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Die 28-jährige Mutter erlitt laut Polizei einen Schock.

Da die eingesetzten Streifen festgestellt hätten, dass der 53-jährige Fahrer des Kleinwagens offenbar unter Alkoholeinfluss stand, nahmen sie den Mann zur Blutentnahme mit auf das Revier. Den Unfallhergang soll ein Gutachter klären. Die Ermittlungen dauern an.