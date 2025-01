Mann von S-Bahn erfasst und getötet

In Frankfurt ist ein Mann von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und getötet worden. Wie die Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte, starb der 40-Jährige am frühen Morgen am Frankfurter Westbahnhof.

Der Mann habe vermutlich auf den Gleisen nach Flaschen oder Dosen gesucht, sagte der Sprecher. Dabei sei er von der einfahrenden S3 überrascht worden. Rettungskräfte hätten versucht, den Mann am Bahnsteig wiederzubeleben, dies sei aber nicht gelungen. Nach dem Unglück gab es Verkehrsbehinderungen im Frankfurter S-Bahn-Verkehr.