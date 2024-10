Nach Unwetter in Frankreich: Auch Italien drohen weitere Regenmassen

Der Herbst in Südeuropa ist in diesen Tagen ungemütlich und teilweise gefährlich. Die Unwetterzellen, die am Donnerstag und Freitag im Süden Frankreichs für Überschwemmungen und mindestens einen Todesfall gesorgt haben, haben auch den Norden Italiens heftig getroffen. Die Prognosen gehen davon aus, dass es auch im Rest des Landes am Freitag und Samstag von Gewittern und extremen Niederschlägen kommt, bevor sich die Lage am Sonntag beruhigt. In den Regionen Ligurien, Emilia-Romagna, Lombardei, Toskana und Venetien gilt die höchste Alarmstufe. Für die heftigen Wetter-Phänomene in Südeuropa verantwortlich ist ein Polar-Zyklon, ein außertropischer Wirbelsturm

Polar-Zyklon in Italien: Überschwemmungen und geschlossene Schulen

Im Norden Italiens war es bereits ab Donnerstag zu Starkregenfällen gekommen, die Überschwemmungen ausgelöst hatten. Der vom Wasser gesättigte Boden führte zu Erdrutschen, einige Straßen in der Region Ligurien waren blockiert, wie die italienische Internetseite ilmeteo.it schreibt. In mehreren Gemeinden blieben die Schulen am Freitag geschlossen. Auch ein Todesfall wurde in Zusammenhang mit den Unwettern registriert: Ein 75-Jähriger starb, als er im Wald beim Pilzesammeln vom Regen überrascht wurde, heißt es auf ilmeteo.it.

Ein Video zeigt, wie am Donnerstag Wassermassen von einer Brücke in der Gemeinde Sori in Ligurien herabstürzen.

Gouverneur der Toskana ruft Katastrophenfall aus

Von Ligurien aus ziehen die Unwetter weiter in den Süden und die zentraleren Regionen Italiens. Auch die Toskana ist bereits betroffen: In der Stadt Siena wurde der Hauptbahnhof wegen einer Überflutung gesperrt, auch hier blieben die Schulen am Freitag geschlossen. Ein Mann, der sich verzweifelt an ein Verkehrsschild festhielt, konnte aus den Fluten gerettet werden. Laut ilmeteo.it fielen in der Nacht auf Freitag 172 mm Regen – davon mindestens 120 mm innerhalb einer Stunde. Der Gouverneur der Toskana, Eugenio Giani, erklärte, er beantrage den nationalen Katastrophenfall auszurufen, da viele Flüsse drohten, über ihre Ufer zu laufen.