USA

05:53 Uhr

Bidens Akten-Affäre wird für die Republikaner zum Geschenk

Die Zufahrtsstraße zum Haus von US-Präsident Biden in Wilmington, Delaware. Die Affäre um den Fund geheimer Regierungsdokumente in Privaträumen von Biden weitet sich aus.

Plus Für die neue rechte Mehrheit im US-Repräsentantenhaus ist das oberste Ziel die Sabotage der Regierungspolitik. Mit der Akten-Affäre liefert ihnen Präsident Biden unfreiwillig Munition.

Von Karl Doemens Artikel anhören Shape

Etwas hat sich verändert auf dem Washingtoner Kapitolshügel. Man spürt es bald, wenn man das Longworth-Bürogebäude an der Independence Avenue betritt und sich von dort durch das Labyrinth unterirdischer Gänge zum Plenarsaal im Südflügel des Kongress-Tempels vorarbeitet. "Yes! We're open", verkünden jetzt rote Schilder an den Türen vieler Abgeordnetenbüros – ein Hinweis auf die angeblich neue Transparenz und die Abschaffung aller Corona-Restriktionen durch die frisch vereidigte republikanische Parlamentsmehrheit. Aus einigen Zimmern dringt ein ungewohnter Zigarrengeruch nach draußen, seit das Rauchen erlaubt wurde. Der größte Auftrieb aber herrscht vor Raum 1117, wo Reporter und Fotografen dem prominentesten republikanischen Parlamentsneuling auflauern: Er heißt George Santos und hat seine Herkunft, seine Religion und seinen gesamten beruflichen Werdegang frei erfunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen