Tierische Einblicke ins Weiße Haus: Willow, the First Stubentiger

First Lady Jill Biden veröffentlicht im Juni ein Kinderbuch über ihre Katze Willow, das bekannteste Haustier der Welt.

Was hat selbst der mächtigste Mann der Welt noch zu melden, wenn Willow, the First Stubentiger, im Weißen Haus um die Ecke biegt? Pssst, nichts! Warum sollte das beim Präsidentenpaar Joe und Jill Biden anders sein als bei den Hubers in Bielefeld-West? Die Katze ist nun mal der Chef im Haus. Bei den Bidens sieht das so aus: Fotografen werfen sich auf den Boden, First Lady Jill hat immer ein Leckerli griffbereit und Mitarbeiter machen Platz auf den Schreibtischen, wenn the First Cat ein Nickerchen wünscht. Kann man alles sehen auf Willows eigenem Instagram-Kanal.

Jill Biden erzählt von Willows großem Auftritt

Über den heimlichen, ach was, seien wir ehrlich, den wahren Star des Weißen Hauses, wird es ab Juni auch ein Kinderbuch geben. Autorin Jill Biden erzählt darin, wie ihr First Haustier, eine kleine Bauernhofkatze aus Pennsylvania, die bekannteste Samtpfote der Welt wurde.

Scheu vor großen Auftritten hat die Katze jedenfalls nicht, keine ganz unwichtige Eigenschaft, wenn man den Einzug ins Weiße Haus anstrebt. Als die First Lady während des Präsidentschaftswahlkampfs 2020 auf einer Farm eine Rede hielt, stolzierte der kecke, graue Vierbeiner unbeeindruckt von all dem Spektakel über die Bühne. Später adoptierte die 72-Jährige das Tier – und benannte es nach ihrer Heimatstadt Willow Grove, die ebenfalls in Pennsylvania liegt.

Tierische Einblicke in das Weiße Haus in Washington

Im Buch wird Willow von Raum zu Raum hüpfen, die Geschichte ihres neuen Zuhauses erzählen und dabei bei all den „unglaublichen Menschen“ vorbeischauen, die das Weiße Haus am Laufen halten, kündigte die First Lady an. „Willow gibt der Welt einen Einblick in die Geheimnisse von Amerikas berühmtester Adresse.“ Ein offenes kennen wir bereits. Willow hat den Laden im Griff. Miau!

