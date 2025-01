Auto gerät auf Bahngleise - Einschränkungen im Nahverkehr

Mehrere Straßenbahnen konnten in Heidelberg am frühen Morgen einige Zeit nicht fahren - Grund dafür war ein Auto auf den Gleisen. Ein älterer Mann war mit seinem Wagen in der Dunkelheit etwas zu früh abgebogen und dadurch auf die Gleise geraten, wie die Polizei mitteilte. Welche Straßenbahnen genau betroffenen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Das Fahrzeug wurde geborgen. An den Schienen entstand laut Polizei kein Sachschaden, sodass der Bahnverkehr wieder uneingeschränkt aufgenommen werden konnte. Wieso der Mann zu früh abbog und ins Gleisbett geriet, wird ermittelt.