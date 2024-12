Seniorin stirbt nach Unfall in Frankfurt

Eine 83 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall in Frankfurt gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Seniorin aus einer Einfahrt eines Hotels im Stadtteil Nordend auf eine mehrspurige Straße fahren. Bereits in der Hofeinfahrt habe sie eine Hauswand sowie eine Mülltonne touchierte, erklärten die Beamten.

Daraufhin habe die 83-Jährige ihren Wagen beim Einfahren in den fließenden Verkehr beschleunigt und sei mit dem Auto eines 77 Jahre alten Mannes kollidiert. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Seniorin sei in der Klinik gestorben.