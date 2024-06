Wenn die Radarfalle denn Dienst quittiert

10.000 Geschwindigkeitsverstöße am Tag: Ein Blitzer in Rotterdam gibt den Geist auf. Zur Freude der Pendler.

Das ist schon vielen in ihrem Autofahrer-Leben so geschehen: Auf der Strecke, die täglich befahren wird, ändert sich etwas. Es wird eine Baustelle eingerichtet. Natürlich gelten dann neue Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aber bis man das mitbekommt – Blitz –, ist es schon gesehen. Unabsichtlicher Fototermin an der Landstraße oder der Autobahn, ohne Friseurtermin davor, dafür aber mit Extrapunkten in Flensburg. Und die Gefühlsaufwallungen, die einen im Anschluss heimsuchen, verfolgen einen auch noch Tage später. Erst recht, wenn es heißt: Warum bist du denn zu schnell gefahren? Wo einem doch eine miese, fiese Falle gestellt worden ist.

Geteiltes Leid ist gar kein Leid

Auf die Spitze getrieben wurde das jetzt in Rotterdam. Tempo 70 gilt dort nun auf einem Stück der Autobahn 16, weil an einer Brücke gebaut wird. Mit den Schildern ist gleich ein neuer Blitzer in Betrieb gegangen. Und der Apparat bekam überreichlich zu tun. "Es waren bis zu zehntausend Bußgelder pro Tag", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rotterdam gegenüber dem Sender RTL.

In diesem besonderen Fall wird aus dem massenhaft geteilten Blitzer-Leid jetzt aber kein halbes, sondern – aufgepasst – gar kein Leid. Und das jetzt nicht aus staatlicher Milde, sondern weil das System sich ad absurdum geblitzt hat. Die hohe Anzahl an Fällen konnte nicht mehr bearbeitet werden. Deshalb sind die Bußgelder, die doch verhängt werden konnten, erlassen worden. Kein Riesen-Bußgeld-Reibach also in Rotterdam. Mittlerweile steht der Blitzer wieder. Aber die vielen Pendler auf der Strecke haben sich nur einmal überraschen lassen. Die Zahl der Verstöße sei nun wesentlich niedriger.

