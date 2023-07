Pkw-Maut

11:29 Uhr

Jahresvignette für Österreich lohnt sich ab 1. August nicht mehr

Wer regelmäßig mit dem Auto nach Österreich fährt, sollte ab 1. August lieber eine Kurzzeit-Vignette kaufen. So sieht es in der Schweiz, in Slowenien und bei der Streckenmaut aus.

Von Tom Trilges