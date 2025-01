Hessische Polizei bekommt neues Trainingscenter

Hessens Polizisten und Polizistinnen können künftig in einem neuen «Virtual Reality Trainingscenter» auf Einsätze vorbereitet werden. Dabei wird in einer computergenerierten Wirklichkeit das Verhalten bei polizeilichen Lagen und Situationen geübt. Die Beamten und Beamtinnen tragen eine spezielle Brille, um in die virtuelle Realität eintauchen zu können.

Zur offiziellen Eröffnung des «Virtual Reality Trainingscenters» werden heute (10.00 Uhr) Innenminister Roman Poseck und Digitalministerin Kristina Sinemus (beide CDU) an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Wiesbaden erwartet.

Das Training dient der polizeilichen Aus- und Fortbildung, wie das Innenministerium erläuterte. Es sei eine moderne und sinnvolle Ergänzung, um den Beamtinnen und Beamten für bestimmte Situationen mehr Handlungskompetenzen und schnellere Entscheidungsfindungen zu vermitteln.