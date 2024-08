Haus in Freiensteinau brennt nieder - Bewohner retten sich

Bei einem Feuer in Freiensteinau (Vogelsbergkreis) ist ein Fachwerkhaus schwer beschädigt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte am Samstagabend eine Wohnung im ersten Obergeschoss bereits lichterloh, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die acht anwesenden Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Ein Mann verletzte sich leicht. Der Polizei zufolge musste der 52-Jährige mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an.

Momentan ist das Fachwerkhaus nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, soll nun von der Kriminalpolizei ermittelt werden.