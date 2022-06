Geheimnis gelüftet: Diese Waffen hat Deutschland der Ukraine geliefert

Das Geheimnis ist keines mehr: Die Bundesregierung veröffentlicht eine Liste mit den Waffen, die Deutschland in die Ukraine geliefert hat. Auch die anstehenden Waffenlieferungen werden öffentlich gemacht.

Rund vier Monate lang macht die Bundesregierung größtenteils ein Geheimnis aus den Waffenlieferungen an die Ukraine. Nun wurde dieses gelüftet. Die Bundesregierung veröffentlichte eine Liste, auf der alle Waffen stehen, welche in das ukrainische Kriegsgebiet geliefert wurden. Auch eine Liste mit anstehenden Waffenlieferungen fand den Weg an die Öffentlichkeit. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) war vor wenigen Tagen zu Besuch in Kiew gewesen.

Liste der Bundesregierung: Diese Waffen lieferte Deutschland in die Ukraine

Bisher war die Liste mit den gelieferten Waffen und Rüstungsgütern nur in der Geheimschutzstelle des Bundestags für Abgeordnete einsehbar. Nun ist sie auf der Website der Bundesregierung für jeden frei zugänglich. Demnach wurden seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine unter anderem folgende Waffen an die Ukrainer geliefert.

100.000 Handgranaten

3.000 Patronen für Panzerfäuste

2.700 Fliegerfäuste

500 Flugabwehrraketen des Typ Stinger

100 Maschinengewehre mit 16 Millionen Schuss

23.000 Gefechtshelme

1.200 Krankenhausbetten

Ein Feldlazarett

178 Kraftfahrzeuge

Auf der Liste finden sich noch deutlich mehr Waffen und Rüstungsgüter, die den Weg von Deutschland in die Ukraine gefunden haben.

Diese Waffen will Deutschland der Ukraine noch liefern

Die bisherigen Waffenlieferungen sollen noch lange nicht das Ende der Unterstützung der Ukraine darstellen. Stattdessen hat die Bundeswehr eine lange Liste veröffentlicht, auf der Waffen und Rüstungsgüter stehen, die zeitnah an die Ukraine geliefert werden sollen. Darunter befinden sich folgende Waffen, Ausrüstung und Munition:

7 Artilleriegeschützte des Typs Panzerhaubitzen 2000

30 Flugabwehrpanzer Gepard inklusive etwa 6000 Schuss Munition

10.000 Schuss Artilleriemunition

53.000 Schuss Flakpanzermunition

5,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition

5.000 Gefechtshelme

40 Aufklärungsdrohnen

10 geschützte Fahrzeuge

4 ferngesteuerte Minenräumgeräte

65 Kühlschränke für Sanitätsmaterial

54 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung

1 Luftverteidigungssystem Iris-T SLM

1 Artillerieortungsradar Cobra

80 Toyota Pick-up-Fahrzeuge

Pick-up-Fahrzeuge 3 Mehrfachraketenwerfer mit Munition

