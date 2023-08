Waldbrände wüten in Griechenland – 18 Migranten in Flammen gestorben

Noch immer lodern Waldbrände in Griechenland, der Wind heizt sie noch weiter an. Feuerwehr und Bewohner haben auch in der Nacht zum Mittwoch gegen die Flammen gekämpft.

Griechenland hat in diesem Sommer immer wieder mit extremen Hitzewellen und Waldbränden zu kämpfen. Auch in der Nacht zum Mittwoch haben viele Tausend Bürger an der Seite der Feuerwehrleute gegen das Feuer gekämpft. Häuser und ganze Dörfer konnten gerettet werden, doch es brennen weiterhin riesige Wald- und Buschflächen im Nordosten Griechenlands. Betroffen sind der Nationalpark Dadia, die Region rund um die Hafenstadt Alexandroupolis, die Insel Euböa und die Region westlich und nördlich der Hauptstadt Athen. Dabei sind die zahllosen kleineren Brände, die am Dienstag ausbrachen, aber schnell unter Kontrolle gebracht oder gelöscht werden konnten, nicht mitgezählt. In den Waldbrandgebieten waren viele Menschen ohne Strom und Wasser, nachdem Strommasten verbrannt waren.

Feuerwehrleute versuchen, die Flammen in einem Wald im Dorf Avantas nahe der Stadt Alexandroupolis zu löschen. Foto: Achilleas Chiras/AP

Waldbrände in Griechenland: 18 Migranten tot

In der Gegend des Nationalparks hatten sich 18 Migranten in einer Hütte versteckt, vermutlich nachdem sie illegal aus der Türkei eingereist waren. Sie kamen in den Flammen ums Leben. Unter den Toten sollen auch zwei Kinder gewesen sein, wie der Staatssender ERT unter Berufung auf Gerichtsmediziner berichtete, die an der Unglücksstelle die Arbeit aufgenommen haben. "Die Durchsuchungen im gesamten Gebiet gehen weiter", versicherte Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios.

"Trotz der ständigen Bemühungen der Behörden, die Grenzen und das menschliche Leben zu schützen, bestätigt diese Tragödie einmal mehr die Gefahren der illegalen Einwanderung", sagte Migrationsminister Dimitris Kairidis. Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou sagte, man trauere um den Verlust der Menschen und sei bestürzt über die Unfähigkeit, diesen zu verhindern.

Viele Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Fernsehsender Skai zeigte verzweifelte Menschen in dem Dorf Dikella westlich von Alexandroupolis, die zu Dutzenden am Strand von Booten der Küstenwache und der Feuerwehr gerettet und über das Meer in Sicherheit gebracht wurden. "Ich habe nur meine Medikamente eingepackt, dann sind wir los", berichtete eine ältere Frau, die mit anderen fliehen musste. Der Großteil des Ortes fiel später den Flammen zum Opfer. Auf dem dahinterliegenden Berg loderte die Feuerwand bis zu 20 Meter hoch.

Artopoios wies darauf hin, dass für die gesamte Gegend schon früh Warn-SMS verschickt worden seien. Auch ausländische Smartphones sollen diese empfangen. "Trotz des Alarms und der Evakuierungsmitteilungen erwies sich der Aufenthalt (der Menschen) im Wald von Dadia leider als tödlich", sagte Regierungssprecher Pavlos Marinakis.

Gefahr für Waldbrände in Griechenland bleibt hoch

Griechenland ist mit vielen gleichzeitigen Feuerfronten in verschiedenen Regionen konfrontiert. Alle verfügbaren Kräfte kämpften gegen eine Brandsaison, die sämtliche Präzedenzfälle in den Schatten stelle, sagte er. Laut dem griechischen Zivilschutz bleibt die Gefahr für Waldbrände auch am Mittwoch in weiten Teilen des Landes sehr hoch – besonders in jenen Regionen, in denen es ohnehin schon brennt. Vor allem der für die Jahreszeit übliche Sommerwind "Meltemi" macht der Feuerwehr das Leben schwer und treibt die Flammen voran. Er soll noch bis mindestens Samstag anhalten. (mit dpa)