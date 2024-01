Wann ist der Frühlingsanfang 2024? Es muss beim Frühlingsbeginn zwischen meteorologisch und kalendarisch unterschieden werden.

Hier finden Sie das Datum für den Frühlingsanfang 2024 - oder besser gesagt: die beiden Daten.

Wann ist der Frühlingsanfang 2024 meteorologisch?

Meteorologisch ist der Frühlingsanfang immer am 1. März - 2024 ist das ein Freitag. Dieses Datum ist fix für den so genannten meteorologischen Frühlingsanfang gesetzt. Denn die Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten unabhängig vom Wetter immer in drei volle Monate ein, den Frühling etwa in März, April und Mai.

Für ein solches Vorgehen nach Quartalen sprechen vor allem statistische Gründe: Daten - etwa zum Klima - lassen sich deutlich besser vergleichen, wenn der Beginn der Jahreszeit jeweils auf den Ersten eines Monats fällt.

Frühlingsanfang: Frühlingsbeginn 2024 kalendarisch / astronomisch - Datum & Uhrzeit

Neben dem meteorologischen Frühlingsanfang gibt es aber auch noch den astronomischen (kalendarischen), der über den Sonnenstand definiert ist. Die Sonne steht in dann senkrecht über dem Äquator.

Weil Tag und Nacht an diesem Tag gleich lang sind, spricht man zum kalendarischen oder astronomischen Frühlingsanfang auch von der Tagundnachtgleiche. Das ist regelmäßig am 19., 20., oder 21. März der Fall.

Frühlingsanfang 2022: 20.03.2022 um 16:33 MEZ

2022: 20.03.2022 um 16:33 MEZ Frühlingsanfang 2023: 20.03.2024 um 22:25 MEZ

Frühlingsanfang 2024: 20.03.2024 um 04:06 MEZ

Frühlingsanfang 2025: 20.03.2024 um 10:01 MEZ

