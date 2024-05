"Wednesday", Staffel 2: Was ist zu Drehstart, Handlung und Besetzung bekannt?

"Wednesday" bekommt eine 2. Staffel auf Netflix. Wir verraten Ihnen, was zu Start, Handlung und Besetzung von Staffel 2 schon bekannt ist.

Kaum war die erste Staffel von "Wednesday" bei Netflix abrufbereit, wurde sie bereits zum Mega-Hit für den Streaming-Dienst. Schon drei Wochen nach dem Start war die Serie über Wednesday, einen weiblichen Spross der Grusel-Familie Addams, auf Platz drei der meistgeschauten Serien des Streamingdienstes gelandet - nur "Squid Game" und Staffel 4 von "Stranger Things" haben noch besser abgeschnitten als die Horror-Komödie. Netflix hat bestätigt, dass es den Serien-Hit definitiv fortführt.

Die Produktion hat Ende April begonnen. Zudem gibt es erste Posts vom Set in Irland. Aber was ist sonst noch über die neuen Folgen von Staffel 2 bekannt? Wer ist im Cast dabei - oder auch nicht mehr? Wir berichten Ihnen hier, was über die Fortsetzung von "Wednesday" schon bekannt ist.

Wann ist der Start von "Wednesday", Staffel 2? - Drehstart in Irland

Hierzu lassen sich im Moment noch keine verlässlichen Aussagen treffen. Allerdings hat nun die Produktion der Serie im April 2024 in Irland begonnen, nachdem zuvor die Serie in Rumänien gedreht wurde. Die Macher und Netflix haben beschlossen, mit Hochdruck an der Produktion zu arbeiten. Das Startdatum im Jahr 2025 bleibt jedoch unverändert, da die Serie zuvor nicht ausgestrahlt wird. Anlässlich des Drehstarts gab es über Instagram auch ein weiteres Ankündigungsvideo:

Das ging schon in einem Bericht von Deadline hervor. Demnach zählte "Wednesday" nämlich nicht zu den Serien, die 2024 eine neue Staffel erhalten. Spätestens Anfang 2025 sollte Staffel 2 aber starten. Sobald wir Neues wissen, erfahren Sie es hier - lehnen Sie sich einfach zurück und warten Sie mit uns gemeinsam auf handfestere Informationen.

Handlung von "Wednesday" - worum dreht es sich bei der Serie?

"Wednesday" ist eine Comedy-Horror-Fernsehserie, die auf der Figur Wednesday Addams aus "The Addams Family" basiert. Wednesday fliegt wegen eines Piranha-Attentats auf eine Wasserball-Mannschaft von der Highschool und wird zum Entzücken ihrer Eltern auf die Nevermore Academy geschickt. Dabei handelt es sich um ein Internat für monströse Außenseiter, auf dem Morticia und Gomez Addams sich dereinst liebengelernt haben. Die Schule erinnert irgendwie ein bisschen an Harry Potters Hogwarts, Drehort ist das neoromanische Schloss Cantacuzino in der rumänischen Kleinstadt Bușteni.

Die junge Frau tut sich etwas schwer mit der Gewöhnung und hat außerdem Probleme mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten. Aber sie hat Grips und eine besondere Art von düsterem Sarkasmus - beides kommt ihr in der neuen Umgebung zugute. Als sie Zeugin mehrerer Morde durch merkwürdige Monster wird, will sie der Sache auf den Grund gehen. Dabei stößt sie auf eigenartige Verstrickungen des längst verblichenen Gründervaters der Nachbarstadt, Joseph Crackstone. Sie tritt auch mit gestorbenen Vorfahren in Kontakt. Der bisher noch nicht entschiedene Kampf um Nevermore bietet ein weites Feld für Staffel 2 - und weitere.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast der Staffel 2 von "Wednesday"?

Staffel 2 hat offiziell mit der Produktion begonnen - und mehrere neue Darsteller nehmen an der gruseligen Fahrt teil. Dass Hauptdarstellerin Jenna Ortega wieder mit dabei ist, stand außer Frage. Immerhin wäre "Wednesday" ohne die titelgebende Figur undenkbar. Darüber hinaus ist bekannt, dass Ortega in Staffel 2 als Co-Produzentin stärker im kreativen Prozess der Produktion eingebunden ist. Die Serie ist von Alfred Gough und Miles Millar entwickelt worden. Regie in in vier von acht Episoden führte Tim Burton, der auch als Executive Producer an der Show beteiligt ist.

Mit der Bekanntgabe des Produktionsbeginns wurde offiziell der Cast vorgestellt, einschließlich neuer Stars und Gastauftritte. Zudem erweitert sich die Addams-Family mit neuen Darstellern.

Da die Handlung von Staffel 2 von "Wednesday" größtenteils wieder an der Nevermore Academy stattfindet, sind auch Enids (gespielt von Emma Myers), Tylers (gespielt von Hunter Doohan) sowie andere Mitschüler und Freunde wieder mit dabei. Die Rückkehr von Wednesdays Eltern und ihrem Bruder Pugsley wurde ebenfalls bestätigt.

Alle bisher bekannten Figuren sind hier im Überblick:

Rollenname Schauspielerin/Schauspieler Synchronsprecherin/-sprecher Wednesday Addams Jenna Ortega Magdalena Montasser Sheriff Donovan Galpin Jamie McShane Viktor Neumann Tyler Galpin Hunter Doohan Henning Nöhren Morticia Addams Catherine Zeta-Jones Arianne Borbach Enid Sinclair Emma Myers Saskia Glück Bianca Barclay Joy Sunday Samina König Ajax Petropolus Georgie Farmer Till Flechtner Pugsley Addams Isaac Ordonez Emil Graf Direktorin Larissa Weems Gwendoline Christie Angela Wiederhut Onkel Fester Fred Armisen Gerald Schaale Eugene Otinger Moosa Mostafa Faris Herrmann Gomez Addams Luis Guzmán Michael Iwannek Wednesdays Großmutter Joanna Lumley - Barry Dort Steve Buscemi - Yoko Tanaka Naomi J. Ogawa -

Neu in der Serie sind außerdem die folgenden sechs bisher unbenannten Rollen:

Victor Dorobantu

Luyanda Unati Lewis-Nyawo

Billie Piper

Evie Templeton

Owen Painter

Noah Taylor

Des Weiteren dürfen sich die Zuschauer auf Gastauftritte der folgenden Stars freuen:

Frances O'Connor

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Joonas Suotamo

Christopher Lloyd

Thandiwe Newton

Bilder von den Darstellern gibt es auch schon. Netflix veröffentlichte einen Post mit allen bestätigten Darstellern, die Teil von Staffel 2 sind:

Interessant ist außerdem, dass Percy Hynes White wohl nicht mehr in der Serie dabei sein wird, da er auf der Castliste und den Set-Bildern fehlt. Laut Daily Mail wurde der Darsteller angeblich aufgrund von Missbrauchsvorwürfen von der Serie ausgeschlossen.

Gibt es schon einen Trailer zur Staffel 2 von "Wednesday"?

Einen richtigen Trailer zu Staffel 2 gibt es noch nicht. Allerdings hat Netflix eine Art Videobotschaft von Wednesday Addams persönlich veröffentlich, in der die zweite Staffel bestätigt wurde.