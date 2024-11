Wegen abgekürzter Reise: Hungerstreik auf Kreuzfahrtschiff

Ein Hungerstreik kann ein starkes Druckmittel für jemanden sein, der in einer verzweifelten Lage seinen Forderungen Nachdruck verleihen möchte. Vor einigen Jahren trat etwa der mittlerweile verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny in einen Hungerstreik, um gegen die menschenunwürdigen Verhältnisse in seiner Haft zu demonstrieren.

Nun sind auf dem Kreuzfahrtschiff „SH Diana“ Passagiere in einen Hungerstreik getreten. Der Grund: Der Schadensersatz für ihre abgekürzte Reise durch die Antarktis ist aus ihrer Sicht zu gering. Sie beklagen, die „Reise ihres Lebens“ verpasst zu haben.

Hungerstreik auf Kreuzfahrtschiff „SH Diana“: Passagiere fordern volle Erstattung

Wie die britische Zeitung Times berichtet, wollen einige Passagiere die gesamten Reisekosten von bis zu 10.000 Pfund (12.000 Euro) erstattet bekommen. Anbieter „Swan Hellenic“ erklärt, er habe den Passagieren 50 Prozent Rückerstattung angeboten – was deutlich über dem gesetzlichen Anspruch liege – oder 65 Prozent Rabatt auf eine künftige Kreuzfahrt. Das ist einigen Passagieren aber offenbar zu wenig.

Was war passiert? Auf der Kreuzfahrt von Kapstadt bis Ushuaia im Süden Argentiniens kam es auf Höhe der Insel Südgeorgien zu einer Störung an einem Motor. Wie „Swan Hellenic“ mitteilt, entschied der Kapitän daraufhin, die geplante Route entlang der Antarktischen Halbinsel zu verkürzen.

Ein Großteil der Passagiere hat das Angebot angenommen

Der Großteil der 170 Passagiere habe das Angebot, die Hälfte des Preises zurückerstattet zu bekommen, angenommen, teilt das Kreuzfahrtunternehmen mit. „Eine kleine Zahl“ von Gästen zeige allerdings eine „kontraproduktive“ Haltung. „Wir arbeiten an einem schnellen Ende dieser Aktion“, erklärte der Anbieter.

Am Samstag soll das Kreuzfahrtschiff in Ushuaia ankommen. Dort sollen es Techniker für die nächste Fahrt reparieren.