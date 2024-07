Stadt Bremen verbietet offenbar „Schweigefuchs“ in Kitas und Schulen

Mittelfinger und Ringfinger liegen auf dem Daumen auf und Zeigefinger und kleiner Finger zeigen nach oben – diese Geste wird oftmals in Kindergärten oder Schulen gezeigt, wenn die Kinder zu laut sind. Doch der sogenannte „Schweigefuchs“ ist dem „Wolfsgruß“ zum Verwechseln ähnlich. Und bei letzterem handelt es sich um ein politisches Erkennungszeichen, das seit Jahren in der Diskussion steht.

Deshalb hat die Stadt Bremen laut einem Bericht des Weser Kuriers den „Schweigefuchs“ in Kitas und Schulen verboten. Patricia Brandt, Sprecherin der Bildungsbehörde, erklärte, dass das Thema bereits seit Längerem diskutiert werde. Die mit dem „Wolfsgruß“ verbundene politische Bedeutung sei mit den Werten der Stadt Bremen „absolut unvereinbar“.

„Schweigefuchs“ in Bremen verboten: Welche Bedeutung hat der „Wolfsgruß“?

Der „Wolfsgruß“ ist in Kreisen von türkischen Rechtsextremen beliebt und geht zurück auf die ultranationalistische Bewegung der „Grauen Wölfe“ in der Türkei. Mit dem Zeigen des Symbols haben sich auch während der Fußball-EM viele als Anhängerin oder Anhänger dieser Gruppe oder als Verfechter der dahinterstehenden Ideologie bekannt. Diese wird von vielen deutschen Politikerinnen und Politiker als verfassungsfeindlich betrachten.

Die Bedeutung des Handzeichens beruht auf einem Mythos. Nach einer online kursierenden Überlieferung, die der baden-württembergische Verfassungsschutz übersetzt hat, symbolisiere der kleine Finger das türkische Volk, der Zeigefinger den Islam, und der Ring, der sich durch die übrigen Finger ergebe, die Welt. Die Finger, die sich berühren, stünden für einen Stempel, der der Welt aufgedrückt werden solle.

Lehrerverband äußerte Bedenken an „Schweigefuchs“

Auch der Deutsche Lehrerverband hat in der vergangenen Woche bereits Bedenken am „Schweigefuchs“ geäußert und für eine Sensibilisierung an Schulen geworben. Vor allem Lehrkräfte an Grundschulen müssten für die Verwechslungsgefahr von „Schweigefuchs“ und „Wolfsgruß“ sensibilisiert werden, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, der Zeit. Für ein Verbot des „Schweigefuchses“ hat sich der Lehrerverband aber nicht ausgesprochen.