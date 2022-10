"Ein Sommer auf Langeoog": TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und alle Infos

Den Film "Ein Sommer auf Langeoog" gibt es im ZDF zu sehen. Alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung Übertragung und Wiederholung haben wir hier für Sie.

"Ein Sommer auf Langeoog" gehört wie Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström Verfilmungen zum ZDF-Herzkino. Es ist der 41. Teil der Romanzen-Reihe "Ein Sommer in...", die in der Regel nach einem ähnlichen Konzept ablaufen. Im Kern der Handlung steht stets eine Liebesgeschichte, die sich an schönen Orten in Frankreich, Ungarn, Spanien oder wie in diesem Fall auf Langeoog zuträgt. Zwischen den Filmen der Reihe steht kein Handlungszusammenhang – jede Ausgabe hat eine eigenständige Handlung mit von den anderen Filmen unabhängigen Protagonisten.

Wann gibt es "Ein Sommer auf Langeoog" im ZDF zu sehen? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung und wie sieht die Handlung des Liebesfilms aus? Wir haben neben Antworten auf diese Fragen auch alle Infos zur Übertragung und Wiederholung von "Ein Sommer auf Langeoog" für Sie.

"Ein Sommer auf Langeoog": TV-Termin im ZDF

Wie alle Filme, die im Rahmen des ZDF-Herzkinos gezeigt werden, gibt es auch "Ein Sommer auf Langeoog" an einem Sonntag zu sehen. Genauer gesagt handelt es sich um den 8. Oktober 2022. Los geht es um 20.15 Uhr.

Übertragung von "Ein Sommer auf Langeoog" live im TV und Stream

Die neueste Ausgabe der Filmreihe "Ein Sommer in..." spielt diesmal auf der drittgrößten Ostfriesischen Insel Langeoog. Ansehen können Sie den Liebesfilm am 8. Oktober 2022 um 20.15 Uhr live im TV im ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet neben der TV-Ausstrahlung jedoch auch einen kostenlosen Live-Stream an, auf den Sie online zugreifen können.

Sendung verpasst? "Ein Sommer auf Langeoog" in der Wiederholung

Sie haben am 8. Oktober schon etwas anderes vor, wollen aber "Ein Sommer auf Langeoog" keinesfalls verpassen? Das ist kein Problem, denn Sie können die Romanze schon jetzt über die Mediathek des ZDF abrufen. Der 90-minütige Liebesfilm wird noch bis zum 30. September 2023 in der Mediathek zur Verfügung stehen.

Darsteller von "Ein Sommer auf Langeoog": Schauspieler in der Besetzung

Hauptdarstellerin Lara Joy Körner hat unter anderem auch schon in mehreren Rosamunde Pilcher-Verfilmungen mitgespielt, war aber auch in einigen Krimis wie "SOKO: Köln" dabei. Das sind die Darsteller von "Ein Sommer auf Langeoog" im Überblick:

Lara Joy Körner als Antonia Hofmaier

als Helene Grass als Levke Binder

als Emil Baikousis als Linus Hofmaier

Jörn Knebel als Tjärk Pippig

als Minna Wündrich als Gesa Pippig

als Asad Schwarz als Herr Ewal

als Herr Ewal Nancy Pönitz als Sonja

Ulrich Bähnk als Polizist Ole

Max Wolter als Polizist Torben

Oliver Törner als Herbert Hofmaier

Lieselotte Voß als Emma

als Emma Ramona Olasz als Katinka

Handlung von "Ein Sommer auf Langeoog": Worum geht es in dem Liebesfilm?

Nachdem Antonia Hofmaier ihren Vater 20 Jahre lang nicht gesehen hat, wird sie vom Leben zu einem Wiedersehen gezwungen: Sie braucht unbedingt eine Unterschrift von ihm. Dafür reist sie nach Langeoog, wo sie von ihrem Vater Herbert vertröstet wird, da er sich lieber auf einen Segeltörn begibt, statt sich mit seiner Tochter zu treffen. Um die Zeit zu überbrücken, nimmt Antonia das Angebot von Herberts Freundin Levke an und wartet auf deren Hof auf ihren Vater. Dort lernt sie den Hotelwirt Tjärk kennen und trifft auf den traumatisierten Hengst Paco, dem sie helfen möchte.

Der Aufenthalt auf dem Hof fällt Antonia trotzdem schwer, da sie auch Levke hasst, für die ihr Vater Herbert damals sie und ihre Mutter verlassen hat. Entgegen ihrer Vorurteile lernt sie die Pferdetherapeutin jedoch auf eine ganz andere Art kennen, denn Levke zeigt sich ihr gegenüber sehr warmherzig. Als die beiden erfahren, dass das Segelboot von Herbert verlassen aufgefunden wurde, scheinen die negativen Gefühle endgültig in den Hintergrund zu rücken. Währenddessen kommt Antonia Tjärk immer näher. (AZ)