Wie es der Name verspricht sind bei "The 50" insgesamt 50 mehr oder wenige prominente Kandidaten dabei. Wer ist dabei und wer ist raus aus der Reality-Show?

Am 11. März startete die neue Show "The 50" auf Amazon Prime Video. In der Reality-Show trafen - wie der Name schon verspricht - 50 prominente Kandidaten aufeinander. Die Teilnehmer sind aus der deutschen Fernsehlandschaft bekannt. Unter der Leitung eines mysteriösen Spielleiters, versteckt unter einer goldenen Maske, kämpfen die Realitystars in einem aufregenden Wettbewerb um einen Jackpot. Die ganze Show fand in einem französischen Schloss statt, in dem die Promis in mehreren Runden aufeinandertreffen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin sicherte sich stellvertretend für einen ihrer Fans am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro. Doch wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten? Wer ist raus und wer stand im Finale? Wir verraten es Ihnen hier.

Kandidaten bei "The 50": Welche Promis nahmen an der Reality-Show teil?

Die 50 Teilnehmer der Show verfügten allesamt über Erfahrungen aus bekannten Formaten wie " Der Bachelor", " Promi Big Brother" oder "Das Sommerhaus der Stars". Unter ihnen befanden sich viele vertraute Gesichter, insbesondere für Zuschauer, die mit den zahlreichen Reality-TV-Formaten vertraut sind. Reality-TV-Bekanntheiten wie Matthias Mangiapane und Danni Büchner, die bereits in einer ganzen Reihe an Shows zu sehen waren, sind vertreten.

Darüber hinaus nahmen gleich drei ehemalige Dschungelköniginnen und -könige an der Show teil: Djamila Rowe, Filip Pavlović und Menderes Bagci. Auch der ehemalige Fußballer und Dschungelbewohner Thorsten Legat trat gegen einen ganz besonderen Kontrahenten an: seinen Sohn Nico. Zu den Favoriten gehörte unter anderem Serkan Yavuz, der im vergangenen Jahr sowohl " Kampf der Realitystars" als auch "Das Sommerhaus der Stars" gewann.

"The 50": Kandidaten - Wer ist raus?

Mittlerweile sind alle Folgen der Spielshow online. Hier ist ein Überblick darüber, wer alles wann aus dem Rennen um den Sieg ausgeschieden ist:

Tommy Pedroni (28): Hotel-Manager, Reality-TV-Star, Influencer (raus in Folge 14)

Hotel-Manager, Reality-TV-Star, (raus in Folge 14) Carina Spack (27): Bekannt aus Reality-TV & Influencerin (raus in Folge 13)

Bekannt aus Reality-TV & Influencerin (raus in Folge 13) Cosimo Citiolo (42): Reality-TV-Star & Sänger (raus in Folge 13)

Reality-TV-Star & Sänger (raus in Folge 13) Paco Herb (28): Influencer & Reality-TV-Star (raus in Folge 13)

& Reality-TV-Star (raus in Folge 13) Paulina Ljubas (27): Schauspielerin, Reality-Star, Influencerin (raus in Folge 13)

Schauspielerin, Reality-Star, Influencerin (raus in Folge 13) Raffa Plastic (30): Influencerin (raus in Folge 13)

Influencerin (raus in Folge 13) Serkan Yavuz (30): Reality-TV-Star (raus in Folge 13)

Reality-TV-Star (raus in Folge 13) Danni Büchner (46): Reality-TV-Teilnehmerin (raus in Folge 11)

Reality-TV-Teilnehmerin (raus in Folge 11) Michelle Daniaux (23): Influencer , Reality-TV-Star (raus in Folge 11)

, Reality-TV-Star (raus in Folge 11) Jenny Elvers (51): Schauspielerin & Moderatorin (raus in Folge 11)

Schauspielerin & Moderatorin (raus in Folge 11) Cecilia Asoro (28): Bekannt aus Reality-TV & Model (raus in Folge 11)

Bekannt aus Reality-TV & Model (raus in Folge 11) Max Bormann (27): "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer (raus in Folge 9)

"Make Love, Fake Love"-Teilnehmer (raus in Folge 9) Marius (Ehrenmannrius) (24): TikTok-Star (raus in Folge 9)

TikTok-Star (raus in Folge 9) Matthias Mangiapane (40): Friseur, Reality-Star (raus in Folge 9)

Friseur, Reality-Star (raus in Folge 9) Chris Broy (34): Bekannt als Teilnehmer aus dem "Bachelor-Universum" (raus in Folge 9)

Bekannt als Teilnehmer aus dem "Bachelor-Universum" (raus in Folge 9) Vanessa Mariposa (31): Fitness-Influencerin, Model, Reality-TV-Star (raus in Folge 9)

Fitness-Influencerin, Model, Reality-TV-Star (raus in Folge 9) Leon Content (22): Influencer (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Theresia Fischer (31): Model, "Kampf der Reality-Stars"-Teilnehmerin (raus in Folge 8)

Model, "Kampf der Reality-Stars"-Teilnehmerin (raus in Folge 8) Sam Dylan (33): Reality-TV-Star, Influencer , Moderator, Podcaster (raus in Folge 8)

Reality-TV-Star, , Moderator, Podcaster (raus in Folge 8) Anna Strigl (27): "Too Hot To Handle"-Teilnehmerin (raus in Folge 8)

"Too Hot To Handle"-Teilnehmerin (raus in Folge 8) Giulia Siegel (49): Schauspielerin, Model, DJane (raus in Folge 8)

Schauspielerin, Model, DJane (raus in Folge 8) Eva Benetatou (31): Reality-Star (raus in Folge 8)

Reality-Star (raus in Folge 8) Nico Schwanz (46): Reality-TV-Star, Model, Sänger (raus in Folge 6)

Reality-TV-Star, Model, Sänger (raus in Folge 6) Tobias Wegener (30): Bekannt aus Reality-TV & Influencer (raus in Folge 6)

Bekannt aus Reality-TV & (raus in Folge 6) Janine Pink (36): " Promi Big Brother "-Gewinnerin (raus in Folge 6)

" "-Gewinnerin (raus in Folge 6) Christina Dimitriou (32): Reality-Star & Influencerin (raus in Folge 6)

Reality-Star & Influencerin (raus in Folge 6) Nico Legat (25): Reality-TV-Darsteller (raus in Folge 4)

Reality-TV-Darsteller (raus in Folge 4) Thorsten Legat (55): Ex-Profifußballer, Fußballtrainer, Reality-Star (raus in Folge 4)

Ex-Profifußballer, Fußballtrainer, Reality-Star (raus in Folge 4) Kate Merlan (37): Reality-TV-Star (raus in Folge 4)

Reality-TV-Star (raus in Folge 4) Rainer Gottwald (58): Box-Manager, " Promi Big Brother "-Gewinner (raus in Folge 4)

Box-Manager, " "-Gewinner (raus in Folge 4) Menderes Bagci (39): " DSDS "-Teilnehmer & Dschungelkönig 2016 (raus in Folge 4)

" "-Teilnehmer & Dschungelkönig 2016 (raus in Folge 4) Garry Secret (19): TikTok-Star (raus in Folge 3)

TikTok-Star (raus in Folge 3) Filip Pavlovic (29): " Bachelorette "-Teilnehmer, Fitnesstrainer, Dschungelkönig 2022 (raus in Folge 3)

" "-Teilnehmer, Fitnesstrainer, Dschungelkönig 2022 (raus in Folge 3) Djamila Rowe (56): Visagistin, Realitystar, Dschungelkönigin 2023 (raus in Folge 3)

Visagistin, Realitystar, Dschungelkönigin 2023 (raus in Folge 3) Jill Lange (23): Reality-Star & Influencerin (raus in Folge 3)

Reality-Star & Influencerin (raus in Folge 3) Yasmin Vogt (24): "Bachelor"-Teilnehmerin (raus in Folge 3)

"Bachelor"-Teilnehmerin (raus in Folge 3) Paul Janke (42): Ex-"Bachelor" & Model (raus in Folge 3)

Ex-"Bachelor" & Model (raus in Folge 3) Nina Kristin Fiutak (41): Influencerin, Model, Reality-Darstellerin (raus in Folge 3)

Influencerin, Model, Reality-Darstellerin (raus in Folge 3) Eric Sindermann (35): Ex-Handballer, Modedesigner, Reality-TV-Star (raus in Folge 1)

Ex-Handballer, Modedesigner, Reality-TV-Star (raus in Folge 1) Jasmin Herren (45): Reality-TV-Darstellerin, Sängerin, Influencerin (raus in Folge 1)

Reality-TV-Darstellerin, Sängerin, Influencerin (raus in Folge 1) Manfred "Manni" Ludolf (61): TV-Schrotthändler (raus in Folge 1)

TV-Schrotthändler (raus in Folge 1) Gisele Oppermann (36): GNTM-Model & Realitystar (raus in Folge 1)

GNTM-Model & Realitystar (raus in Folge 1) Georgina Fleur (33): Reality-TV-Star & "Bachelor"-Teilnehmerin (raus in Folge 1)

Reality-TV-Star & "Bachelor"-Teilnehmerin (raus in Folge 1) Cora Schumacher (47): Ex-Rennfahrerin, Model, Reality-TV-Star (raus in Folge 1)

Ex-Rennfahrerin, Model, Reality-TV-Star (raus in Folge 1) Tanja Tischewitsch (34): Schauspielerin, Reality-Star, Content Creator (raus in Folge 1)

Schauspielerin, Reality-Star, Content Creator (raus in Folge 1) Gloria Glumac (31): " Temptation Island "-Teilnehmerin (raus in Folge 1)

" "-Teilnehmerin (raus in Folge 1) Candy Crash (27): " Queen of Drags "-Teilnehmerin (raus in Folge 1)

" "-Teilnehmerin (raus in Folge 1) Patricia Blanco (53): Reality-TV-Star (raus in Folge 1)

"The 50": Kandidaten - Wer war im Finale?

Im letzten Spiel der Show standen noch Diogo, Paco und Yasin auf dem Feld. Im Spiel mussten sie dann Körbe werfen. Auch wenn Yasin als klarer Favorit in die Challenge ging, gewann am Ende Paco Herb das Spiel und somit auch die Show.