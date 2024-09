Gewitter und starker Regen in Hessen

Zur Mitte der Woche wird es in Hessen nass und ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, ziehen am Mittwoch Schauer und Gewitter durchs Land. Der DWD warnt besonders im Südwesten vor Starkregen und stürmischen Böen am Morgen. Zum Abend zieht das schlechte Wetter Richtung Nordosten ab. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 19 bis 27 Grad, nachts bei 15 bis 18 Grad.

Am Donnerstag ist nur noch vereinzelt mit Schauern oder Gewittern zu rechnen. Dazu werden Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad erreicht. Auch in der Nacht bleibt es bei 13 bis 17 Grad überwiegend trocken. Richtung Wochenende wird es zunehmend freundlicher.