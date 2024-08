Regen und Gewitter am Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet am Wochenende teilweise mit Regen und Gewitter. Samstag soll die Gewittertendenz der vergangenen Tage in Baden-Württemberg weiterbestehen, hieß es im Wetterbericht des DWD.

Temperaturen von 22 Grad Celsius entlang der Alb und 28 Grad am nördlichen Oberrhein werden erwartet. Bei Gewitter können zum Teil stürmische Böen auftreten.

Erst Montag wieder freundliches Wetter

Sonntag rechnet der DWD mit mehr Wolken als Sonne im Land. Oft gäbe es einzelne Regenschauer im Tagesverlauf bei gleichen Temperaturen wie am Samstag.

Montag könnten sich Baden-Württemberger dann auf einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix einstellen. Es werden Temperaturen von 25 Grad im Bergland und 30 Grad am Oberrhein erwartet.