Wetter zum Ende der Woche winterlich-frisch

In Hessen müssen sich die Menschen zum Ende der Woche auf kühle Temperaturen einstellen. Am Freitag sei es teilweise heiter bis wolkig, teilweise gebe es auch den gesamten Tag über Hochnebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von null bis zwei Grad. Dazu geht nach DWD-Angaben ein meistens schwacher, in Böen mäßiger Wind.

Am Samstag ist der Himmel über Hessen zunehmend stark bewölkt oder bedeckt, hieß es. In den Abendstunden soll es leicht regnen; im höheren Bergland kann es dann auch schneien. Das Thermometer zeige maximal null bis drei Grad, schrieb der DWD. Derweil soll der Wind schwach bis mäßig wehen.

Am Sonntag gibt es in Hessen weiterhin viele Wolken und zeitweise etwas Regen. In höheren Lagen rechnen die Experten auch mit Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von vier bis sechs Grad. Dazu wehe ein mäßiger Wind, der im höheren Bergland von einzelnen starken Böen begleitet sei, hieß es.