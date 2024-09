Ungemütliches Herbstwetter in Hessen erwartet

In den kommenden Tagen soll das Wetter in Hessen wechselhaft und regnerisch werden. Es werde windig und vor allem im Bergland seien teils stürmische Böen zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Laut den Meteorologen soll es bei höchstens 17 bis 20 Grad bis in die Nacht stark bewölkt und regnerisch werden. In der Nacht zum Donnerstag soll dann teils kräftiger Regen fallen.

Auch am Donnerstag soll es eher ungemütlich werden. Meist zeigen sich dichte Wolken am Himmel und es soll schauerartiger, teils kräftiger Regen fallen. Im Tagesverlauf sind örtlich einzelne starke Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad. Der Wind weht weiterhin mäßig bis stark, im Bergland können Sturmböen aufziehen.

Am Freitag soll es ähnlich weitergehen: Der DWD erwartet Schauer und eine leichte Abkühlung auf maximal 15 bis 18 Grad. Im Bergland sind in der Spitze 14 bis 16 Grad zu erwarten. Am Samstag kühlt es sich laut Wetterbericht weiter ab, auf maximal 13 bis 16 Grad und in höheren Lagen 8 bis 12 Grad. Bei wechselnder Bewölkung sind zeitweise Schauer möglich.