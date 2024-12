Wenig Schnee und stürmisches Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe)- Die Menschen in Hessen müssen in den Tagen vor Weihnachten mit regnerischem Wetter und viel Wind rechnen. Heute bleibt es stark bewölkt, teils gibt es Schauer bei Temperaturen von vier bis sieben Grad. Im höheren Bergland ist bei Temperaturen um null Grad mit Schneeregen und Glätte zu rechnen. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Samstag bleiben die Temperaturen gleich, aber es wird windig: In höheren Lagen muss sogar mit starken bis stürmische Böen gerechnet werden.

Schnee gibt es im Bergland am Sonntag, teils bleibt dieser dort sogar liegen – es herrscht Glättegefahr. Im Rest des Landes fallen Schauer bei Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad. Dabei bleibt es bis zum Abend windig.

Das Schauerwetter setzt sich auch am Montag fort, oberhalb von 300 bis 400 Meter geht der Regen in Schnee über. Dafür wehe der Wind mäßiger, schreibt der DWD. Die Temperaturen steigen an auf vier bis sechs Grad, im höheren Bergland liegen sie bei minus eins bis zwei Grad.