Einsatzkräfte finden toten Mann unter eingestürzter Decke

Nach einem Deckeneinsturz in einem Haus in Florstadt im Wetteraukreis haben Rettungskräfte den Bewohner nur noch tot bergen können. Nachbarn hatten in der Nacht auf Dienstag die eingestürzte Decke zwischen Erdgeschoss und Keller entdeckt, als sie nach dem 69-Jährigen sehen wollten, wie die Polizei berichtete. Wann genau es zu dem Unglück kam, war demnach zunächst unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, das Haus war am frühen Morgen zunächst nur eingeschränkt betretbar. Fachkräfte des Technischen Hilfswerk waren im Einsatz, um zu prüfen, ob das Haus einsturzgefährdet ist.