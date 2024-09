Wechselhaftes, kühleres Wetter in Hessen erwartet

In den kommenden Tagen soll das Wetter in Hessen wechselhaft und kühler werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es stark bewölkt bei gebietsweisen Schauern. Im Tagesverlauf lockert es von Nordwesten her auf und es gibt einzelne Schauer. In Nordhessen sind einzelne kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Süden bleibt es dann oft auch trocken. Maximal steigen die Thermometer nur noch auf 13 bis 17 Grad. In exponierten Lagen sowie bei Gewittern sind laut DWD einzelne stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Am Donnerstag geht es oftmals grau weiter, im Tagesverlauf können einzelne Schauer aufziehen. Gewitter sind gering wahrscheinlich. Die Meteorologen rechnen mit höchstens 9 bis 15 Grad. Wechselhaft bei einzelnen Schauern geht es auch am Freitag weiter. Für Samstag erwartet der DWD trockene Bedingungen und zum Abend hin auch größere Auflockerungen bei maximal 13 bis 17 Grad.