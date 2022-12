Was ist bisher zu Staffel 2 von "What If?" bekannt?

Auf Disney+ kommt Staffel 2 von "What If?": Hier gibt es alles, was bekannt ist, zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer, Stream der Marvel-Serie.

"What If?" startet in die zweite Runde - Disney+ präsentiert die zweite Staffel. Bisher ist noch viel bekannt zur neuesten Staffel. Möchten Sie wissen, was bereits alles veröffentlicht wurde? Möchten Sie wissen, wann der Start ist und was bereits über Folgen, Besetzung und Handlung bekannt ist? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert Ihnen alles, was bisher bekannt ist, zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream der Marvel-Serie auf Disney+. Am Ende beinhaltet dieser Artikel einen Trailer zur zweiten Staffel von "What If?".

Wann ist der Start von "What If?" - Staffel 2?

Die erste Staffel von "What If?" endete bereits im Oktober 2021. Ein genaues Datum für den Start der zweiten Staffel von "What If?" wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Disney hat allerdings Bekannt gegeben, dass die neuen Folgen Anfang 2023 beim hauseigenen Streaming-Dienst an den Start gehen sollen.

Folgen der zweiten Staffel von "What If?"

Die erste Staffel "What If?" beinhaltete insgesamt neun Episoden - Spekulationen zur Folge könnte die zweite Staffel auch in etwa zehn Folgen haben - Näheres ist bis dato aber noch nicht bekannt. Die Folgen werden nach Bekanntgabe hier in diesem Artikel ergänzt.

Was ist bekannt zur Besetzung der zweiten Staffel "What If?"?

Es ist bisher noch nichts darüber bekannt, welche Schauspieler genau an dieser Produktion mitwirken und ob und welche Marvel-Darsteller für die zweite Staffel von "What If?" ans Set zurückkehren werden. Da es Tony Stark und Gamora nicht in Staffel 1 geschafft haben, werden diese aber vermutlich Teil der zweiten Staffel sein.

Worum geht es in "What If? - Staffel 2? Handlung

Wie serien.de mitteilt, bestehen die neuen Folgen aus Einzelgeschichten. Es wird neue Geschichten sowie neue Helden geben. Genauere Informationen zur Handlung bleiben bisher noch aus.

Stream zu Staffel 2 von "What If?"

Auch der zweite Teil der Marvel-Serie ist im Stream auf Disney+ verfügbar. Hierbei benötigen Sie lediglich ein kostenpflichtiges Abo. Die Filme und Serien können für einen Preis von 8,99 Euro pro Monat angesehen werden.

Das ist der Trailer zu "What If?" - Staffel 2:

Alle, die sich gerne jetzt schon einen Eindruck über die neue Serie auf Disney+ verschaffen möchten, müssen sich nicht mehr länger gedulden. Hier haben wir für Sie den Trailer verlinkt:

